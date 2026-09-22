5 вещей, которые следует убрать из шкафа этой осенью: они только занимают место

Перед сменой сезона проверьте шкаф

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С наступлением осени шкаф постепенно меняется: легкие платья, купальники и босоножки отходят на второй план, их место занимают свитера, куртки и теплая обувь. Но прежде чем сдавать летние вещи к следующему сезону, стоит устроить им небольшую ревизию.

Некоторые вещи нет смысла хранить еще год – они износились или просто больше не подходят. Издание The Spruce рекомендует разобрать такие категории конкретно перед началом холодов, пока весь сезонный гардероб еще перед глазами.

Поврежденные летние вещи

Испортированные футболки, купальники, которые растянулись после нескольких сезонов, носки с дырками и обувь, которая уже еле пережила это лето, не стоит снова прятать на полку.

Особенно если вы уже несколько месяцев смотрите на эту вещь и думаете: "Надо будет что-то с ней сделать". Если за лето так и не нашлось времени на ремонт, вряд ли оно вдруг появится следующей весной.

Одежду, которая просто надоела или больше не нравится, не обязательно выбрасывать. Если она в нормальном состоянии, ее можно продать, отдать знакомым или передать на благотворительность.

Изношенная одежда. Фото: Сгенерированы ИИ

Плоские подушки

До подушек в шкафу часто доходят руки в последнюю очередь. Они могут годами лежать "про запас", хотя на самом деле ими уже никто не пользуется.

Если подушка сбилась, потеряла форму или стала совсем плоской, хранить ее еще несколько лет особого смысла нет. Тем более что осенью места в шкафах и так становится меньше из-за теплых одеял, пледов и зимнего постельного белья.

Заодно посмотрите на старые наволочки и комплекты постельного белья. Одинокая наволочка, простыня, которая уже не подходит ни к одному матрасу, или постель с сильно изношенной тканью вряд ли вдруг станет нужной.

Старые подушки. Фото: Сгенерированы ИИ

Перчатки без пары и вещи, которые вы не носите

Во многих шкафах есть отдельная категория вещей, которые лежат там просто "по инерции". Одна перчатка, старый шарф, шапка, которую вы не надевали несколько зим, — все это продолжает занимать место.

Если пара перчаток так и не нашлась до конца прошлой зимы, одну оставшуюся вряд ли стоит беречь до следующего сезона. То же самое можно сказать о шапках, шарфах и других вещах, которые вы каждый раз оставляете в шкафу, выбирая что-то другое.

Теплые вещи в хорошем состоянии лучше отдать, чем просто выбросить. Осенью и зимой теплая одежда может понадобиться благотворительным организациям или приютам для животных.

Оставьте в шкафу только те вещи, которые действительно носите. Тогда с наступлением первых холодов не придется каждое утро перебирать гору ненужной одежды в поисках любимых перчаток или теплого шарфа.

Вещи, которые не носите. Фото: Сгенерированы ИИ

Детская одежда, которая уже мала

С детскими вещами все происходит очень быстро: еще весной куртка подходила, а осенью рукава уже короткие. То же самое с джинсами, платьями, футболками и обувью.

Поэтому перед началом нового сезона лучше просто перемерить вещи. То, что стало мало, можно сразу отложить отдельно — для младшего ребенка, родственников, знакомых или на благотворительность.

Не стоит оставлять в шкафу все подряд с мыслью, что когда-нибудь это еще пригодится. Некоторые вещи к этому моменту могут быть уже непригодными или просто выйти из моды.

Ставшая маловатая одежда. Фото: Сгенерированы ИИ

Куртки и пальто, которые никто не хочет носить

Перед тем как доставать весь осенний гардероб, стоит посмотреть, что там осталось с прошлого года.

Возможно, пальто уже не подходит по размеру. Или куртка целая, но прошлой осенью вы ни разу ее не надели. Еще один распространенный вариант — вещь, которая когда-то очень нравилась, но теперь просто висит в шкафу без дела.

Верхняя одежда занимает много места, поэтому здесь особенно хорошо видно, что вы носите, а что — нет. Нет смысла держать три куртки, если в холодную погоду вы постоянно выбираете одну и ту же.

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