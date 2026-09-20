Вас точно підвищать: як попросити переглянути заробітну плату українською мовою

Як українською говорити про більшу оплату праці

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Попросити про підвищення зарплати можна не лише ввічливо, а й грамотно українською. У такій розмові важливо правильно вживати слова та конструкції.

У повсякденному мовленні часто використовують кальковані вислови, хоча українська має свої природні відповідники. "Телеграф" розповідає, як правильно сформулювати таке прохання українською.

Наприклад, замість "підняти зарплату" краще сказати "підвищити зарплату" або "підвищити заробітну плату". А саме прохання можна сформулювати як "попросити про підвищення зарплати", "попросити підвищити зарплату" чи "порушити питання про підвищення зарплати".

Як правильно звернутися до керівника

Якщо ви хочете обговорити оплату праці, доречно сказати: "Чи можемо ми обговорити можливість підвищення моєї зарплати?" або "Я хотів(ла) б поговорити про перегляд моєї зарплати". Такі фрази звучать природно та відповідають нормам української мови.

Також можна сказати: "Я хотів(ла) б порушити питання про підвищення заробітної плати" або "Чи можемо ми обговорити мою оплату праці?". Водночас вислів "підняти зарплату" не є найкращим варіантом для нейтрального мовлення — у цьому значенні правильніше вживати дієслово "підвищити".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як правильно українською попросити відпустити з роботи раніше.