Немає мережі прямо на касі? Як скористатися QR-кодом в "АТБ"

Покупці "АТБ" знайшли спосіб обійти відсутність інтернету

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

У магазинах "АТБ" покупці часто стикаються з відсутністю зв’язку, через що не можуть нормально скористатися додатком.

Цим питанням у Threads поцікавився користувач під ніком mr_sokolyk, після чого в коментарях українець поділився простим способом скористатися QR-кодом навіть без підключення до мережі.

Для цього достатньо заздалегідь зробити скріншот свого QR-коду в додатку "АТБ". За словами користувача, термін його дії не обмежений, тому збережене зображення можна відкрити на телефоні вже без інтернету.

Є й інший варіант: відкрити QR-код безпосередньо в додатку, попередньо вимкнувши мобільний інтернет. За словами коментаторів, застосунок у такому випадку відкривається, якщо потрібен лише код для сканування на касі.

Після сканування QR-коду знижки мають активуватися. Водночас є важливий нюанс: без інтернету не буде доступу до "Гаманця АТБ". Тобто касир не зможе зарахувати решту на гаманець або списати з нього вже накопичені кошти.

Що робити, якщо порібно скористуватись додатком "АТБ", а інтернета немає - відповідь користувача Threads

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про спосіб не стояти довго в черзі в "АТБ".