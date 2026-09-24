Связь может исчезать на пол дня: можно ли будет расплатиться картой в магазине

Из-за вражеских атак проблемы могут возникнуть даже с элементарными задачами

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Пока власти отвечают на вопрос, возможно ли в Украине отключение всего интернета из-за ударов РФ, украинцы выясняют, как им действовать, если это все же произойдет. В частности, остро встанет вопрос оплаты товаров банковскими карточками через терминалы.

По словам представителя точки обмена интернет-трафиком Анатолия Фроленкова, связи действительно может не быть по пол дня. На такие случаи гражданам стоит запастись несколькими сим-картами, подключиться к разным интернет-провайдерам и иметь при себе распечатанные документы.

NFC будет работать, но есть нюанс

Несмотря на отсутствие мобильного интернета, функция оплаты картой, привязанной к вашему смартфону, будет доступна.

Дело в том, что когда банковскую карту добавляют в Apple Pay или Google Pay, система не просто хранит ее данные в смартфоне. Вместо настоящего номера карты создаются специальные цифровые ключи – токены, используемые для бесконтактных платежей.

При покупке смартфон передает необходимую информацию терминалу через NFC. То есть для самой передачи данных между телефоном и платежным устройством мобильный интернет или Wi-Fi не требуются.

Система готова к таким вызовам

В то же время следует понимать, что возможность платить без связи ограничена определенным количеством одноразовых платежных токенов. В зависимости от банка, платежной системы и настроек устройства это может быть примерно 5–10 оффлайн-транзакций. После их проведения телефон должен будет хотя бы ненадолго подключиться к интернету, чтобы получить новые.

Таким образом, перед поездкой или продолжительным пребыванием в месте, где возможны проблемы со связью, лучше заранее открыть платежное приложение или подключить телефон к сети. Это позволит системе обновить необходимые платежные данные.

Иногда интернет все же нужен

С терминалами сложнее

Что касается самих платежных терминалов, ситуация несколько сложнее. Связь им нужна для того, чтобы передавать данные об операции в банк или платежную систему для ее авторизации.

Некоторые платежные устройства способны временно проводить операции в офлайн-режиме, но это зависит от банка-эквайра, настроек терминала и конкретного вида платежа.

Следовательно, в случае полного исчезновения связи, гражданам все же лучше иметь определенный запас наличных денег для оплаты неотложных покупок.

Напомним, как ранее рассказывал "Телеграф", Россия направляет свои удары на крупных операторов связи и дата-центры.