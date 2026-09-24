Бебі-бума після війни не буде: демограф назвала 3 причини

Лібанова розповіла, що буде з народжуваністю

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Після завершення війни в Україні народжуваність може зрости, однак повторення повоєнного бебі-буму, який спостерігався після Другої світової війни, малоймовірне. На це впливають одразу кілька факторів — від зміни вимог до виховання дітей до ролі жінки в сучасному суспільстві.

Таку думку в інтерв'ю "Телеграфу" висловила директор Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Елла Лібанова: В 2027 році все закінчиться. Ми повернемо території і людей, – Лібанова про мобілізацію жінок, бебі-бум і мігрантів.

Після війни населення справді може зрости

Історія знає приклади, коли війни призводили до значних демографічних втрат, а після їх завершення чисельність населення починала відновлюватися. Як приклад демографиня згадує Німеччину, яка зазнала значних втрат під час Першої та Другої світових воєн. Водночас, за словами Лібанової, механізми цього відновлення сьогодні відрізняються від тих, що діяли після Другої світової війни.

"Чисельність населення після війни збільшується, але давайте не думати, що той бебі-бум, який був після Другої світової війни, чекає на нас. Він на нас не чекає", — заявила Лібанова.

Дітей стало складніше виховувати

Однією з причин Елла Лібанова називає кардинальну зміну стандартів життя. Сьогодні від батьків очікують значно більше, ніж кілька десятиліть тому, а витрати часу та ресурсів на виховання дитини стали суттєво вищими.

"Вимоги до виховання дітей в рази збільшилися. Тоді було багато сільського населення. А яке життя дитини в селі на початку 1950-х? Ранком отримав шматок хліба – і бігає цілий день. Зараз інші вимоги в селі, і я вже не кажу про велике місто:, комп'ютери, гуртки, секції, мова. Можливо, більшість з цього ми самі собі вигадали, але це вже є в наших стандартах, воно сформоване і ми цього хочемо для наших дітей", — пояснила Лібанова.

Жінки мають більше можливостей — і більше ризиків

Ще одна відмінність стосується освіченості та професійних можливостей жінок. Материнство сьогодні дедалі частіше розглядається у контексті кар’єри, самореалізації та фінансової незалежності.

"Сьогодні жінка значно більше освічена, ніж раніше. Значна частина жінок, які народжували після Другої світової війни, не мали серйозної освіти, багато було домогосподарок. Це одна справа. А жінка з високим рівнем освіти, певним рівнем бажань щодо свого розвитку розуміє, що з народженням дитини вона випадає з того життя, до якого звикла. Жінка не тільки хоче займатися вихованням дітей, а ще й відпочивати, розвиватися, робити кар’єру, бути фінансово незалежною. А що означає випадіння на кілька років з професії? Хрест на своїй спеціальності", — сказала вона.

Елла Лібанова. Фото: The Ukrainians

Сучасні батьки частіше планують народження дітей

На демографічні показники впливає і те, наскільки змінився підхід до планування сім’ї. Сучасні засоби контрацепції дають можливість значно краще контролювати кількість і час народження дітей.

"Ну які були засоби контрацепції після Другої світової війни? Тобто як вийшло, так вийшло: або роби аборт, або народжуй. А сьогодні переважною мірою народжуються ті діти, яких батьки хочуть. Свідоме батьківство", — наголосила Лібанова.

На цьому тлі показники народжуваності в Україні вже до початку пандемії перебували на дуже низькому рівні. Демографиня наголошує, що нинішні цифри суттєво відрізняються від тих, які характерні для справжнього бебі-буму.

"Після війни в Європі і світі, порівняно з сьогоднішнім днем, була висока народжуваність. А перед ковідом (це останній рік, коли були більш-менш надійні дані) в середньому одна українка народжувала 1,2 дитини за все своє життя. І це не найнижчий показник. При бебі-бумі народжуваність підвищується в рази. А в жодній країні Європи коефіцієнту 2 немає. Звідки такий рівень народжуваності в Україні візьметься?", — розповіла директор Інституту демографії.

Саме тому, за оцінкою Лібанової, після завершення війни варто очікувати певного відновлення народжуваності, але не різкого стрибка до рівня повоєнного бебі-буму.

"Тобто я абсолютно переконана: підвищення народжуваності після війни, безумовно, буде, але говорити про бебі-бум не варто", — заявила Лібанова.

Якою може бути народжуваність після війни

Водночас демографиня не виключає помітного покращення показників. Багато залежатиме від того, в яких умовах українці житимуть після завершення бойових дій.

"Сподіваюсь, 1,5–1,6 буде після війни. Якщо все буде гаразд і в Україні дійсно буде економічне зростання, робота, ми швидко зможемо відновлювати житло. Але 1,5–1,6 це все ж таки не бебі-бум", — підсумувала Лібанова.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому насправді покоління дітей 50-х років рано дорослішало.