Беби-бума после войны не будет: демограф назвала 3 причины

Либанова рассказала, что будет с рождаемостью

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После завершения войны в Украине рождаемость может вырасти, однако повторение послевоенного беби-бума, который наблюдался после Второй мировой войны, маловероятно. На это влияют сразу несколько факторов — от изменения требований к воспитанию детей до роли женщины в современном обществе.

Такое мнение в интервью "Телеграфу" высказала директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова: В 2027 году все кончится. Мы вернем территории и людей – Либанова о мобилизации женщин, беби-буме и мигрантах

После войны население действительно может вырасти

История знает примеры, когда войны приводили к значительным демографическим потерям, а после их завершения численность населения начинала восстанавливаться. В качестве примера демограф упоминает Германию, которая понесла значительные потери во время Первой и Второй мировых войн. В то же время, по словам Либановой, механизмы этого восстановления сегодня отличаются от тех, которые действовали после Второй мировой войны.

"Численность населения после войны увеличивается, но давайте не думать, что тот беби-бум, который был после Второй мировой войны, ждет нас. Он нас не ждет", — заявила Либанова.

Детей стало сложнее воспитывать

Одной из причин Элла Либанова называет кардинальное изменение стандартов жизни. Сегодня от родителей ожидают значительно большего, чем несколько десятилетий назад, а затраты времени и ресурсов на воспитание ребенка стали существенно выше.

"Требования к воспитанию детей в разы увеличились. Тогда было много сельского населения. А какая жизнь ребенка в селе в начале 1950-х? Утром получил кусок хлеба — и бегает целый день. Сейчас другие требования в селе, и я уже не говорю о большом городе: компьютеры, кружки, секции, язык. Возможно, большинство из этого мы сами себе придумали, но это уже есть в наших стандартах, оно сформировано, и мы этого хотим для наших детей", — объяснила Либанова.

У женщин больше возможностей — и больше рисков

Еще одно отличие касается образованности и профессиональных возможностей женщин. Материнство сегодня все чаще рассматривается в контексте карьеры, самореализации и финансовой независимости.

"Сегодня женщина значительно более образована, чем раньше. Значительная часть женщин, которые рожали после Второй мировой войны, не имели серьезного образования, многие были домохозяйками. Это одно дело. А женщина с высоким уровнем образования, определенным уровнем желаний относительно своего развития понимает, что с рождением ребенка она выпадает из той жизни, к которой привыкла. Женщина не только хочет заниматься воспитанием детей, но еще и отдыхать, развиваться, делать карьеру, быть финансово независимой. А что означает выпадение на несколько лет из профессии? Крест на своей специальности", — сказала она.

Элла Либанова. Фото: The Ukrainians

Современные родители чаще планируют рождение детей

На демографические показатели влияет и то, насколько изменился подход к планированию семьи. Современные средства контрацепции позволяют значительно лучше контролировать количество и время рождения детей.

"Ну какие были средства контрацепции после Второй мировой войны? То есть как получилось, так получилось: или делай аборт, или рожай. А сегодня в подавляющем большинстве рождаются те дети, которых родители хотят. Осознанное родительство", — подчеркнула Либанова.

На этом фоне показатели рождаемости в Украине уже до начала пандемии находились на очень низком уровне. Демограф подчеркивает, что нынешние цифры существенно отличаются от тех, которые характерны для настоящего беби-бума.

"После войны в Европе и мире, по сравнению с сегодняшним днем, была высокая рождаемость. А перед ковидом (это последний год, когда были более-менее надежные данные) в среднем одна украинка рожала 1,2 ребенка за всю свою жизнь. И это не самый низкий показатель. При беби-буме рождаемость повышается в разы. А ни в одной стране Европы коэффициента 2 нет. Откуда такой уровень рождаемости в Украине возьмется?", — рассказала директор Института демографии.

Именно поэтому, по оценке Либановой, после завершения войны стоит ожидать определенного восстановления рождаемости, но не резкого скачка до уровня послевоенного беби-бума.

"То есть я абсолютно убеждена: повышение рождаемости после войны, безусловно, будет, но говорить о беби-буме не стоит", — заявила Либанова.

Какой может быть рождаемость после войны

В то же время демограф не исключает заметного улучшения показателей. Многое будет зависеть от того, в каких условиях украинцы будут жить после завершения боевых действий.

"Надеюсь, 1,5–1,6 будет после войны. Если все будет хорошо и в Украине действительно будет экономический рост, работа, мы быстро сможем восстанавливать жилье. Но 1,5–1,6 — это все же не беби-бум", — подытожила Либанова.

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