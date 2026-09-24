Бесплатный порошок лежит под ногами: зачем умные хозяйки собирают каштаны мешками

Каштаны бережно чистят ткани и ничего не стоят

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Осенью парки и дворы усыпаны каштанами. Обычно их собирают для детских поделок, но у этих плодов есть более практичное применение. Каштаны могут заменить стиральный порошок или капсулы.

"Телеграф" расскажет, как приготовить из каштанов натуральное средство для стирки.

В каштанах содержатся сапонины. При контакте с водой они действуют аналогично синтетическим моющим средствам: образуют пену, деликатно растворяют грязь и легко вымывают ее из волокон. В отличие от магазинной химии, сапонины не оставляют едкого запаха, не разрушают деликатные ткани вроде шелка и шерсти. К тому же они гипоаллергенны, что делает их идеальными для стирки детских вещей и одежды людей с чувствительной кожей, отмечается на портале Deccoria.

Как приготовить средство для стирки из каштанов

Для самого простого варианта понадобится 5-8 каштанов, банка и теплая вода. Возьмите свежие плоды каштанов без плесени и повреждений, разрежьте каждый на четыре части или раздавите молотком через ткань. Положите каштаны в банку и залейте 300 мл теплой воды. Закройте крышкой и оставьте на 6-8 часов. Когда жидкость станет молочно-белой, процедите ее через сито или марлю и используйте вместо стирального порошка.

Фото сгенерировано ИИ

Готовую жидкость лучше использовать сразу. В холодильнике она хранится не дольше недели. Если стираете белое, предварительно снимите с каштанов коричневую кожуру, иначе ткань может слегка потемнеть.

Для запаса на зиму каштаны можно мелко порубить в блендере и тщательно высушить на воздухе. Перед стиркой пару столовых ложек такого сухого порошка нужно просто залить горячей водой на полчаса. Этот способ удобен тем, что не нужно ждать всю ночь, как со свежими каштанами.

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