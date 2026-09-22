Забудьте про липкі полиці та неприємний запах: як правильно і швидко мити холодильник

Просте правило прибирання холодильника заощадить час та сили

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Прибирання холодильника зазвичай зводиться до протирання дверцят зовні та викидання прострочених продуктів. При цьому внутрішні полиці, на яких накопичуються дрібні краплі, крихти та липкі плями, часто залишаються без уваги.

Щоб холодильник був завжди ідеально чистим і всередині нього не з'являвся неприємний запах, достатньо робити щотижневе профілактичне прибирання та сезонне генеральне чищення, зазначає ресурс Better Homes & Gardens.

Точна частота залежить від того, скільки людей користується холодильником, скільки в ньому продуктів і як часто там щось проливається. У сім'ях, де холодильником користуються часто, полиці можуть бруднитися швидше, і тоді протирати окремі зони варто кілька разів на тиждень.

Свіжу пляму від супу чи молока можна прибрати за кілька секунд, а ось засохлі залишки вимагатимуть набагато більше зусиль і часу. Тому невеликі розливи рідини краще витирати одразу, не чекаючи найближчого планового прибирання.

Щотижневе протирання експерти радять робити напередодні закупівель, коли полиці холодильника максимально вільні.

Генеральне прибирання з повним вийманням ящиків і полиць достатньо проводити раз на один-три місяці, залежно від того, наскільки велика ваша сім'я. У більшості випадків для миття достатньо краплі засобу для посуду, води та ганчірки. З домашніми засобами на кшталт оцту варто бути обережнішими, оскільки він підходить не для всіх поверхонь.

Полегшити прибирання можна і на етапі зберігання продуктів: чим щільніше закриті контейнери та упаковки, тим менше шансів, що соус чи заправка опиняться на полиці. А ось забивати холодильник "під зав'язку" не варто — коли кожен сантиметр зайнятий банками, випадковий розлив легко залишається непоміченим до наступного прибирання.