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Перша у світі вулиця на його честь була в Україні: що пов'язує Висоцького з нашою країною і де він похований

Автор
Наталія Дума
Дата публікації
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Автор
Батько Висоцького народився в Україні Новина оновлена 25 липня 2025, 16:35
Батько Висоцького народився в Україні. Фото Колаж Телеграфу

Актор і співак часто приїздив до України з концертами

Колись його голос заворожував, але сьогодні українці не готові слухати його, як колись. Володимир Висоцький — символ радянської епохи і росіянин, хоча багато що пов’язує його саме з Україною. Зокрема, перша у світі вулиця, названа на честь актора, була саме в нашій країні.

Сьогодні, 25 липня, минають 45-ті роковини з дня смерті співака. "Телеграф" з цієї нагоди вирішив з’ясувати, як виглядає могила Володимира Висоцького.

Що пов’язує Висоцького з Україною

Перш за все, батьки радянського актора родом з України. Батько Висоцького, Семен Володимирович, народився в Києві і був ветераном Другої світової війни. Мама артиста, Ніна Максимівна, була за фахом перекладачкою з німецької мови.

Володимир Висоцький

Сам Висоцький не забував про українське коріння — він регулярно навідувався в Україну. Зокрема, наприкінці 1950-х співак часто приїздив до нашої країни, адже у театрі імені Лесі Українки грала його наречена, Ізольда Жукова. А коли Висоцький став відомим, давав концерти в Києві, Донецьку, Одесі, Сумах, Полтаві, Кременчуку.

За 1977-1978 артист дав концерти у 16 містах України. Тут він зустрічався з Сергієм Параджановим, Лесем Танюком, Олександром Білашем, Валерієм Лобановським.

Володимир Висоцький

Також у багатьох містах України встановлені пам’ятники, меморіальні дошки. На честь артиста названо бульвари, вулиці та провулки. На вулиці Воздвиженській у Києві було відкрито музей-галерею "Висоцький", яка зараз тимчасово не працює.

Володимир Висоцький

До слова, перша у світі вулиці, яку було названо на честь Володимира Висоцького, з’явилася в Україні, в місті Нетішин. Це сталося 18 лютого 1987 року. А вже 18 серпня цього ж року у Києві з’явився перший бульвар Володимира Висоцького. Проте у 2023 році вулицю Висоцького було перейменовано на вулицю Василя Стуса.

Могила Володимира Висоцького

Похований артист на Ваганьковському кладовищі у Москві. Це місце одне із найбільш відвідуваних поховань серед могил знаменитостей у Росії.

Висоцький могила

На могилі встановлено скульптуру Висоцького у повний зріст, з гітарою та у смиренній сорочці. За спиною бронзового актора — "крилаті коні", що є алюзією до пісні "Кони привередливые".

Висоцький могила

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає могила Задорнова, котрий був улюбленцем Путіна. Він запам’ятався на всьому пострадянському просторі своїм висміюванням Заходу та "тупих американців".

Теги:
#Київ #Могила #Володимир Висоцький