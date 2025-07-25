Перша у світі вулиця на його честь була в Україні: що пов'язує Висоцького з нашою країною і де він похований

Актор і співак часто приїздив до України з концертами

Колись його голос заворожував, але сьогодні українці не готові слухати його, як колись. Володимир Висоцький — символ радянської епохи і росіянин, хоча багато що пов’язує його саме з Україною. Зокрема, перша у світі вулиця, названа на честь актора, була саме в нашій країні.

Сьогодні, 25 липня, минають 45-ті роковини з дня смерті співака. "Телеграф" з цієї нагоди вирішив з’ясувати, як виглядає могила Володимира Висоцького.

Що пов’язує Висоцького з Україною

Перш за все, батьки радянського актора родом з України. Батько Висоцького, Семен Володимирович, народився в Києві і був ветераном Другої світової війни. Мама артиста, Ніна Максимівна, була за фахом перекладачкою з німецької мови.

Сам Висоцький не забував про українське коріння — він регулярно навідувався в Україну. Зокрема, наприкінці 1950-х співак часто приїздив до нашої країни, адже у театрі імені Лесі Українки грала його наречена, Ізольда Жукова. А коли Висоцький став відомим, давав концерти в Києві, Донецьку, Одесі, Сумах, Полтаві, Кременчуку.

За 1977-1978 артист дав концерти у 16 містах України. Тут він зустрічався з Сергієм Параджановим, Лесем Танюком, Олександром Білашем, Валерієм Лобановським.

Також у багатьох містах України встановлені пам’ятники, меморіальні дошки. На честь артиста названо бульвари, вулиці та провулки. На вулиці Воздвиженській у Києві було відкрито музей-галерею "Висоцький", яка зараз тимчасово не працює.

До слова, перша у світі вулиці, яку було названо на честь Володимира Висоцького, з’явилася в Україні, в місті Нетішин. Це сталося 18 лютого 1987 року. А вже 18 серпня цього ж року у Києві з’явився перший бульвар Володимира Висоцького. Проте у 2023 році вулицю Висоцького було перейменовано на вулицю Василя Стуса.

Могила Володимира Висоцького

Похований артист на Ваганьковському кладовищі у Москві. Це місце одне із найбільш відвідуваних поховань серед могил знаменитостей у Росії.

На могилі встановлено скульптуру Висоцького у повний зріст, з гітарою та у смиренній сорочці. За спиною бронзового актора — "крилаті коні", що є алюзією до пісні "Кони привередливые".

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає могила Задорнова, котрий був улюбленцем Путіна. Він запам’ятався на всьому пострадянському просторі своїм висміюванням Заходу та "тупих американців".