Фольга на банках: бабушкин лайфхак, о котором знают немногие

Домашние заготовки не потускнеют

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Домашние закрутки в прозрачных стеклянных банках выглядят аппетитно, но со временем они могут потерять свой насыщенный цвет и даже изменить вкус. Опытные хозяйки спасают свои труды с помощью обычной алюминиевой фольги, создавая защитный барьер для консервации.

Домашние заготовки не зря рекомендуют хранить в прохладном темном месте. Свет — главный враг консервации. Под постоянным воздействием солнечных лучей от окна или яркого искусственного освещения запускается процесс фотоокисления. Из-за этого в продуктах разрушаются микроэлементы, а жиры начинают быстро прогоркать, утверждает кулинарный портал Pysznosci.

Под воздействием света компоты из красных ягод бледнеют, светлое варенье приобретает неприятный коричневатый оттенок, а овощные пасты или песто с добавлением масла теряют свежесть и приобретают затхлый привкус.

Чтобы остановить этот процесс, достаточно плотно обернуть стенки банок алюминиевой фольгой. Больше всего она нужна, если банки стоят на подоконнике, открытой полке или в светлой кладовой. Не обязательно закрывать банку целиком. Достаточно обернуть боковые стороны, а сверху оставить этикетку с названием и датой заготовки.

Фото сгенерировано ИИ

В защите нуждаются заготовки, у которых ценится яркий цвет и нежный вкус. Это джемы, конфитюры и фруктовые желе, варенье из персиков, абрикосов, груш и яблок, компоты и фрукты в сиропе, соки и пюре. Кроме того, это свекла, краснокочанная капуста и другие насыщенно окрашенные овощи, песто, соусы и масляные пасты.

Если варенье хранится в прохладном, сухом и темном месте, дополнительная упаковка не понадобится.

Конечно, фольга не заменит правильную стерилизацию и герметичность крышек, но она гарантированно защитит блюда от выцветания и потери витаминов.