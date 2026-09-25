Українці виявили ще одну приховану комісію в ПриватБанк: за що знімають 5-10 грн

В мережі обговорюють додаткові платежі

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Українка помітила зняття комісії за купівлю на популярній українській платформі OLX та висловила своє обурення у соцмережі.

Свій допис Світлана Панченко опублікувала у Threads. В коментарях пояснили, що під час скасування купівлі комісія не повертається.

"Дивно, що ПриватБанк ще не знімає комісію за вхід у мобільний застосунок. Зробила покупку на ОЛХ і помітила, що знімається 5 грн комісії за платіж. За що? І найбільше мені подобається, що одразу і не помітиш. Тільки коли зайдеш на платіж, можеш побачити, що знята комісія", – написала вона.

Інтернет-користувачі пояснили, що комісію ПриватБанк знімає давно.

– А коли скасовується угода, чи не підійшло і відмовляєшся, повертаються гроші, без цих 5 грн.

– Вчора якраз продавець відхилив покупку. Мінус 10 грн за рух коштів.

У центрі підтримки клієнтів OLX пояснили, чи є додаткова комісія банку при оплаті карткою.

Так, існує комісія ПриватБанку — це 0,5% (мінімум 5 грн). Цю комісію знімає ПриватБанк, а не наш фінансовий партнер UAPAY, тому і повернути її ми не можемо в рамках акції "Повернення комісії", – зазначили в OLX.

Водночас там додали, що можливі комісії інших банків. Таку інформацію варто уточнювати безпосередньо у представників банку користувача, оскільки ні OLX, ні UAPAY її не мають.

Нагадаємо, ПриватБанк розширив функціонал додатка "Приват24 для бізнесу". Завдяки цьому благодійні організації тепер зможуть самостійно створювати "конверти" для збору коштів і контролювати надходження, не звертаючись до банку.