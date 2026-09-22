"А яким боком це пов'язано?": ексміністр осоромився запитанням про фінансування Пенсійного фонду

Як фінансуються пенсії в Україні під час війни

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Засновник інвестиційної компанії FinPoint Сергій Будкін здивувався заяві колишнього міністра соцполітики Андрія Реви, який поставив під сумнів зв'язок Пенсійного фонду із західною фінансовою допомогою. Рева очолював Мінсоцполітики у 2016–2019 роках.

Репліка колишнього міністра привернула увагу Будкіна, адже Пенсійний фонд отримує кошти з державного бюджету, а в умовах війни значна частина власних доходів держави спрямовується на оборону. Водночас міжнародна фінансова допомога дає бюджету ресурс для покриття цивільних видатків, зокрема соціальних виплат.

У Facebook Андрій Рева поставив під сумнів зв’язок Пенсійного фонду із західною фінансовою допомогою.

"А яким боком пенсійний фонд залежить від західної фінансової допомоги?" — запитав він.

"Скажіть, як розвидіти це питання від колишнього міністра соцполітики?" — написав Будкін.

Допис Сергія Будкіна у Фейсбук

Скільки грошей держава виділяє Пенсійному фонду

У бюджеті Пенсійного фонду на 2026 рік передбачено 1,263 трлн грн доходів.

Із них 197,6 млрд грн — кошти державного бюджету, які спрямовуються на забезпечення соціальних виплат, що здійснює ПФУ.

Основну частину бюджету фонду становлять власні надходження. Однак через війну, міграцію, мобілізацію та скорочення кількості офіційно працевлаштованих людей надходжень від ЄСВ недостатньо, щоб повністю забезпечити всі виплати.

Тому Пенсійний фонд отримує трансферти з державного бюджету.

Бюджет Пенсійного фонду України на 2026 рік

Чому держбюджету потрібна допомога партнерів

Водночас сам державний бюджет також має обмежені ресурси. Внутрішні податки, збори та митні платежі, які сплачують український бізнес і громадяни, уряд переважно спрямовує на сектор безпеки та оборони — армію, зброю та забезпечення військових.

Через це власних ресурсів держави недостатньо, щоб одночасно повністю фінансувати оборону та всі цивільні видатки.

Саме тут використовують зовнішню фінансову допомогу від ЄС, США, МВФ та інших донорів. Вона спрямовується на невійськові видатки державного бюджету — зарплати вчителів і лікарів, соціальні допомоги, пенсії та критичну інфраструктуру.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Раді пояснили, чи будуть затримки зарплат в ЗСУ.