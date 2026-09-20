Старий жир зійде на очах: як очистити кришку сковорідки без дорогої хімії
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За кілька хвилин кришка від сковороди засяє від чистоти
З часом на скляних кришках від сковорідок з’являється жирний наліт, що в’ївся, який важко відмити звичайним засобом для посуду. Особливо важкодоступними стають стики та обідок.
У мережі набирає популярності лайфхак, де із цим завданням справляється звичайна зубна паста. Вам також знадобиться вода, сіль та велика сковорода.
Автор хитрощів для початку пропонує намазати кришку з двох сторін зубною пастою (для цього підійде будь-який бренд, — Ред.), зокрема в області обідка, що забруднився.
Потім нагріваєте воду до кипіння у великій сковороді та засипаєте туди 1 столову ложку солі.
Після чого "кип’ятіть" забруднену кришку кілька хвилин.
Потім вимиваємо та отримуємо ідеально чисту кришку, як із магазину.
Чому зубна паста працює як очисник?
Секрет ефективності криється у її складі:
- М’які абразиви — делікатно зчищають нагар та застарілий жир, не дряпаючи скло та метал.
- Піноутворювачі та ПАР — розщеплюють маслянисту плівку.
- Освіжаючі компоненти — повністю усувають запахи гару, що в’їлися, і старої олії.
Раніше "Телеграф" повідомляв, як прибрати жир з дека, що пригорів. Повернути йому чистий вигляд можна за допомогою кількох доступних домашніх засобів.