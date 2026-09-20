Старий жир зійде на очах: як очистити кришку сковорідки без дорогої хімії

За кілька хвилин кришка від сковороди засяє від чистоти

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З часом на скляних кришках від сковорідок з’являється жирний наліт, що в’ївся, який важко відмити звичайним засобом для посуду. Особливо важкодоступними стають стики та обідок.

У мережі набирає популярності лайфхак, де із цим завданням справляється звичайна зубна паста. Вам також знадобиться вода, сіль та велика сковорода.

Автор хитрощів для початку пропонує намазати кришку з двох сторін зубною пастою (для цього підійде будь-який бренд, — Ред.), зокрема в області обідка, що забруднився.

Мажемо кришку від сковороди зубною пастою

Потім нагріваєте воду до кипіння у великій сковороді та засипаєте туди 1 столову ложку солі.

Кип’ятимо воду у великій сковороді та додаємо сіль

Після чого "кип’ятіть" забруднену кришку кілька хвилин.

"Кип’ятимо" брудну крижку кілька хвилин

Потім вимиваємо та отримуємо ідеально чисту кришку, як із магазину.

Миємо кришку

Чому зубна паста працює як очисник?

Секрет ефективності криється у її складі:

М’які абразиви — делікатно зчищають нагар та застарілий жир, не дряпаючи скло та метал.

— делікатно зчищають нагар та застарілий жир, не дряпаючи скло та метал. Піноутворювачі та ПАР — розщеплюють маслянисту плівку.

— розщеплюють маслянисту плівку. Освіжаючі компоненти — повністю усувають запахи гару, що в’їлися, і старої олії.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як прибрати жир з дека, що пригорів. Повернути йому чистий вигляд можна за допомогою кількох доступних домашніх засобів.