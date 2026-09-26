Главная ошибка при утеплении дома: ее совершают большинство владельцев квартир

Сначала диагностика, а не пенопласт

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Утепление дома — процесс, который многие ошибочно начинают с похода в строительный супермаркет и выбора утеплителя. Однако специалисты советуют действовать иначе.

Прежде чем покупать материалы, необходимо провести тщательную ревизию самого объекта. Об этом в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" рассказал Андрей Костенко, представитель ООО "ВЕНТАРОК" . Детальнее читайте в материале: "Утеплили одну квартиру, а мерзнет весь подъезд: в чем главная ошибка украинцев".

Как отмечает эксперт, ключевыми факторами для успешного сохранения тепла является комплексная оценка состояния здания.

Поиск проблемных зон: где именно здание теряет больше всего тепла (стены, кровля или окна).

где именно здание теряет больше всего тепла (стены, кровля или окна). Анализ состояния конструкций: есть ли скрытые проблемы с влажностью и каков общий запас прочности стен.

есть ли скрытые проблемы с влажностью и каков общий запас прочности стен. Безопасность: строгое соблюдение современных требований пожарной безопасности.

Утепление дома важно начать с оценки самого объекта: где здание реально теряет тепло, в каком состоянии стены, кровля и окна, есть ли проблемы с влагой и какие требования к пожарной безопасности. Андрей Костенко

Лишь после такого аудита, подчеркивает эксперт, имеет смысл выбирать технологию, толщину и тип теплоизоляции. Украинские строительные нормы рассматривают фасад не как набор случайных участков, а как единую инженерную систему, которая должна отвечать четким критериям несущей способности, пожарной безопасности и тепловлажностного режима.

Скрытые потери тепла

Даже визуально идеальные фасады из дорогих материалов часто скрывают серьезные проблемы. Тепловизионные обследования регулярно фиксируют так называемые мосты холода — зоны вдоль перемычек и примыканий, а также "свечение" оконных откосов, которые невозможно заметить невооруженным глазом.

Особое внимание следует уделять окнам. Даже самый дорогой стеклопакет не спасет от холода, если резиновый уплотнитель потерял эластичность или фурнитуру вовремя не перевели в зимний режим.

Проверить герметичность окна можно с помощью обычного листа бумаги. Зажмите его между створкой и рамой и попытайтесь вытащить. Если бумага выходит свободно — прижим ослаблен, и пора проводить регулировку. В большинстве современных систем это делается за несколько минут с помощью обычного шестигранного ключа на 4 мм, а замена изношенного уплотнителя обойдется в разы дешевле, чем покупка нового окна.

Какие дома замёрзнут первыми, если исчезнет отопление

С наступлением холодов значительная часть тепла из жилья уходит именно через окна. Однако уменьшить эти потери можно с помощью простого подручного средства — обычной пузырьковой пленки.