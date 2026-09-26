У Києві Росія пошкодила популярний ТРЦ. Що відомо про Lavina Mall та чи працює після атаки
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Там є не лише магазини, але й парк розваг, багато кафе та зон відпочинку
Внаслідок російської атаки на Київ пошкоджено ТРЦ Lavina Mall у Святошинському районі, на вулиці Берковецька. Зокрема постраждав супермаркет "Ашан Біличі", який тимчасово припинив роботу.
"Телеграф" розповідає, що відомо про ТРЦ "Лавина Молл" та наслідки ударів. У торгово-розважальному центрі повідомили, що попри атаку 26 вересня він працює у звичному режимі.
Водночас пресслужба "Ашан" попередила про призупинення роботи магазину "Ашан Біличі" у торговому центрі Lavina Mall через наслідки нічної атаки. На щастя, обійшлося без постраждалих.
"Наразі магазин тимчасово не працюватиме — до завершення оцінки його стану та проведення необхідних відновлювальних робіт", — йдеться у повідомленні.
Lavina Mall — це один з найбільших торгово-розважальних центрів в Україні та один із найбільших мегамолів у Європі. Загальна торгова площа ТРЦ складає понад 127 000 квадратних метрів.
Там працює понад 400 магазинів світових та українських брендів. Серед них H&M, Mango, Reserved, LC Waikiki, Koton, Arber, Andre Tan, Anabel Arto, Adidas, Arya Home, Акварель та інші.
Також окрім супермаркету "Ашан", у "Лавіна Молл" працює продуктовий супермаркет "Сільпо" загальною площею близько 3400 квадратних метрів. На території також розташовано близько 30 ресторанів та кафе.
Також там розташований критий сімейний тематичний парк розваг Galaxy із сучасними атракціонами, американськими гірками та динопарком. Працює багатозальний кінотеатр Multiplex з IMAX-залом.
Нагадаємо, фотокореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показав, як виглядав Київ після атак 25 вересня.