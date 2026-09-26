У Києві Росія пошкодила популярний ТРЦ. Що відомо про Lavina Mall та чи працює після атаки

Там є не лише магазини, але й парк розваг, багато кафе та зон відпочинку

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Внаслідок російської атаки на Київ пошкоджено ТРЦ Lavina Mall у Святошинському районі, на вулиці Берковецька. Зокрема постраждав супермаркет "Ашан Біличі", який тимчасово припинив роботу.

"Телеграф" розповідає, що відомо про ТРЦ "Лавина Молл" та наслідки ударів. У торгово-розважальному центрі повідомили, що попри атаку 26 вересня він працює у звичному режимі.

Водночас пресслужба "Ашан" попередила про призупинення роботи магазину "Ашан Біличі" у торговому центрі Lavina Mall через наслідки нічної атаки. На щастя, обійшлося без постраждалих.

"Ашан Біличі" у торговому центрі Lavina Mall

"Наразі магазин тимчасово не працюватиме — до завершення оцінки його стану та проведення необхідних відновлювальних робіт", — йдеться у повідомленні.

Lavina Mall — це один з найбільших торгово-розважальних центрів в Україні та один із найбільших мегамолів у Європі. Загальна торгова площа ТРЦ складає понад 127 000 квадратних метрів.

Лавина Молл, Київ. Фото: lavinamall.ua

Там працює понад 400 магазинів світових та українських брендів. Серед них H&M, Mango, Reserved, LC Waikiki, Koton, Arber, Andre Tan, Anabel Arto, Adidas, Arya Home, Акварель та інші.

Також окрім супермаркету "Ашан", у "Лавіна Молл" працює продуктовий супермаркет "Сільпо" загальною площею близько 3400 квадратних метрів. На території також розташовано близько 30 ресторанів та кафе.

Фуд-зона Лавина Молл. Фото: lavinamall.ua

Також там розташований критий сімейний тематичний парк розваг Galaxy із сучасними атракціонами, американськими гірками та динопарком. Працює багатозальний кінотеатр Multiplex з IMAX-залом.

Парк розваг. Фото: lavinamall.ua

Нагадаємо, фотокореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показав, як виглядав Київ після атак 25 вересня.