Як норвезькі будинки зберігають тепло взимку: головний секрет не в опаленні

Усюди тепло, навіть без теплої підлоги

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Норвезькі будинки часто асоціюють із теплою підлогою, однак вона зовсім не є обов'язковою частиною місцевої системи опалення. У багатьох оселях основним джерелом тепла залишаються електричні панелі, а в холодні періоди їм допомагають дров'яні печі або теплові насоси.

"Телеграф" розповість, як влаштоване опалення в Норвегії, чому там так багато електричних радіаторів, яку роль відіграють дрова і що насправді дозволяє норвежцям не витрачати величезні обсяги енергії на обігрів.

Електричні панелі — цілком звична річ

За даними Норвезького управління водних ресурсів та енергетики (NVE), панельні обігрівачі тривалий час залишалися найпоширенішим рішенням для опалення житла. Особливо це характерно для приватних будинків, тоді як централізоване та водяне опалення частіше зустрічається у багатоквартирних будинках.

Тобто звичайний норвезький будинок цілком може виглядати так: на стіні встановлений електричний радіатор, а в іншій частині приміщення стоїть піч.

Дослідження SINTEF також вказує електричні панелі як базову систему опалення для норвезьких будинків, порівнюючи її з іншими технологіями, зокрема тепловими насосами.

Навіщо норвежцям дров'яні печі

Ще одна характерна риса норвезьких будинків — дров'яна піч.

За даними SINTEF, дров'яні печі широко використовуються в Норвегії як основне або додаткове джерело тепла. Вони особливо корисні у холодні періоди, коли попит на електроенергію зростає.

Причому це не просто традиція. Дослідження реальних норвезьких будинків показують, що піч може безпосередньо зменшувати навантаження на електричні обігрівачі.

У дослідженні SINTEF 2025 року виявили: коли працює дров'яна піч, споживання електроенергії будинком зменшується. Для будинків із електричними панелями цей ефект особливо помітний під час сильних холодів.

Отже, схема може бути досить простою:

електричні панелі підтримують потрібну температуру;

піч дає додаткове тепло під час холоду;

коли піч працює, електричні радіатори можуть працювати менше;

у результаті знижується пікове споживання електроенергії.

Навіщо норвежцям дров'яні печі. Інфографіка: ШІ "Телеграф"

Теплові насоси теж активно використовують

NVE зазначає, що в норвезьких домогосподарствах поширені насамперед системи "повітря — повітря", хоча використовуються також насоси "повітря — вода" та геотермальні рішення.

Принцип їхньої роботи відрізняється від звичайного електричного обігрівача. Панель фактично перетворює електроенергію на тепло, тоді як тепловий насос переносить тепло з навколишнього середовища до будинку.

Саме тому теплові насоси можуть суттєво скорочувати споживання електроенергії порівняно з традиційним електричним опаленням. NVE прямо зазначає, що теплові насоси є ефективнішим способом обігріву, ніж, наприклад, старі котли на викопному паливі.

Теплові насоси. Інфографіка: ШІ "Телеграф"

Головний секрет — будинок, а не батарея

Норвезький підхід до опалення значною мірою починається не з вибору радіатора, а зі зменшення тепловтрат самого будинку.

Основна ідея полягає у використанні добре утепленої оболонки будівлі, герметичності та інших пасивних заходів, завдяки яким потреба в потужній системі опалення різко зменшується.

Коли тепловтрати будівлі зменшуються, скорочується і необхідна потужність системи опалення.

У добре утепленому норвезькому будинку немає потреби постійно вмикати потужне опалення. Будинок добре зберігає тепло, тому його потрібно лише підтримувати.

Тобто спочатку зменшують тепловтрати, а вже потім обирають систему опалення. Через це навіть звичайних електричних панелей може бути достатньо, щоб у кімнатах було тепло.

Чи дійсно тут поширена тепла підлога?

Тепла підлога в Норвегії теж є, але її встановлюють не всюди.

Як зазначає норвезький підрозділ Nexans, найчастіше електричну теплу підлогу традиційно використовують у ванних кімнатах. Вона також може бути на кухні, у коридорі чи вітальні — особливо там, де на підлозі плитка.

Тож тепла підлога в Норвегії — це один із варіантів опалення, але зовсім не обов'язкова частина кожного будинку.

Тепла підлога. Інфографіка: ШІ "Телеграф"

Вентиляція не випускає тепло "на вулицю"

Важливу роль у сучасних норвезьких будинках відіграє і вентиляція.

У будинках часто встановлюють вентиляцію з рекуперацією тепла. Вона дозволяє провітрювати приміщення, але водночас не втрачати тепло.

Принцип простий: тепле повітря виходить із будинку, а його тепло передається свіжому повітрю, яке заходить усередину.

Разом із хорошим утепленням, герметичними вікнами та відсутністю щілин така система допомагає будинку довше зберігати тепло.

То як опалюють норвезькі будинки?

Єдиного варіанту немає. Але в багатьох приватних будинках основою є хороше утеплення, яке допомагає зберігати тепло.

Для обігріву використовують електричні панелі або теплові насоси. У холодні дні додаткове тепло дає дров'яна піч, а вентиляція з рекуперацією допомагає не втрачати тепло під час провітрювання.

Теплу підлогу також встановлюють, але переважно там, де вона потрібна для комфорту — наприклад, у ванній чи коридорі.

Тож головний принцип норвезьких будинків простий: чим краще будинок зберігає тепло, тим менше енергії потрібно для його опалення.

Як опалюють норвезькі будинки. Інфографіка: ШІ "Телеграф"

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