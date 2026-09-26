Гриби більше не будуть слизькими: простий секрет зберігання від іспанців

Чому не варто класти їх у поліетилен

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Печериці можуть чудово виглядати в магазині, але вже за кілька днів у холодильнику потемніти, зморщитися або покритися слизом. Причому іноді причина зовсім не в тому, що гриби були несвіжими.

Виявляється, багато чого залежить від упаковки. Як пише іспанське видання El País, є простий спосіб зберігати гриби так, щоб вони довше залишалися сухими, пружними та придатними для приготування.

Не поспішайте ховати їх у пакет

Після магазину багато хто пересипає гриби в пакет, зав'язує його і відправляє в холодильник. На перший погляд, усе логічно. Гриби захищені від сторонніх запахів і нічого на них не потрапить. Але всередині такого пакета швидко стає волого.

Через якийсь час гриби вже лежать у власному конденсаті. Звідси й знайома картина — мокра поверхня, слизькі капелюшки та неприємний запах.

Зіпсовані гриби. Фото: fermer.blog

Саме тому для грибів радять простішу упаковку — звичайний паперовий пакет.

У чому секрет

Папір не перетворює пакет на маленьку парилку. Зайва волога не залишається всередині, а гриби не мокнуть один від одного.

Пакет не потрібно щільно закривати. Поклали туди гриби — і поставили в холодильник.

Якщо ж вони вже продаються в упаковці з отворами, можна нічого не перекладати. Така тара якраз і потрібна для того, щоб усередині не накопичувалася зайва волога.

Гриби краще зберігати у паперовому пакеті

Ще одна помилка — мити одразу

Є спокуса після магазину одразу помити все, що купили. З грибами краще не поспішати.

Якщо вони чекатимуть кілька днів до приготування, вода їм зараз ні до чого. Землю можна прибрати сухим рушником або щіткою, а помити гриби вже тоді, коли вони вирушать на сковорідку.

Особливо це помітно з печерицями: після миття вони легко набирають воду, а потім довше лежать вологими.

Зіпсовані гриби

Скільки вони так пролежать

Тут немає магічної цифри, після якої всі гриби раптом зіпсуються. Все залежить від того, наскільки свіжими вони були спочатку і як їх зберігали.

Тому краще дивитися не лише на дату покупки. Якщо печериці залишаються пруєними, без слизу та різкого запаху, їх можна готувати.

А от якщо поверхня стала липкою, з'явився неприємний запах або пліснява — такий продукт краще не використовувати.

Якщо купили більше, ніж з'їсте

Гриби часто продаються упаковками, і використати їх усі за один раз виходить не завжди.

Якщо бачите, що найближчими днями вони вам не знадобляться, гриби можна приготувати заздалегідь. Наприклад, нарізати й обсмажити, а після охолодження прибрати в морозилку порціями.

Так гриби краще збережуть свій смак і текстуру після розморожування.

Раніше "Телеграф" розповідав, що потрібно зробити з грибами у перші ж години після збору.