Гриби більше не будуть слизькими: простий секрет зберігання від іспанців
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Чому не варто класти їх у поліетилен
Печериці можуть чудово виглядати в магазині, але вже за кілька днів у холодильнику потемніти, зморщитися або покритися слизом. Причому іноді причина зовсім не в тому, що гриби були несвіжими.
Виявляється, багато чого залежить від упаковки. Як пише іспанське видання El País, є простий спосіб зберігати гриби так, щоб вони довше залишалися сухими, пружними та придатними для приготування.
Не поспішайте ховати їх у пакет
Після магазину багато хто пересипає гриби в пакет, зав'язує його і відправляє в холодильник. На перший погляд, усе логічно. Гриби захищені від сторонніх запахів і нічого на них не потрапить. Але всередині такого пакета швидко стає волого.
Через якийсь час гриби вже лежать у власному конденсаті. Звідси й знайома картина — мокра поверхня, слизькі капелюшки та неприємний запах.
Саме тому для грибів радять простішу упаковку — звичайний паперовий пакет.
У чому секрет
Папір не перетворює пакет на маленьку парилку. Зайва волога не залишається всередині, а гриби не мокнуть один від одного.
Пакет не потрібно щільно закривати. Поклали туди гриби — і поставили в холодильник.
Якщо ж вони вже продаються в упаковці з отворами, можна нічого не перекладати. Така тара якраз і потрібна для того, щоб усередині не накопичувалася зайва волога.
Ще одна помилка — мити одразу
Є спокуса після магазину одразу помити все, що купили. З грибами краще не поспішати.
Якщо вони чекатимуть кілька днів до приготування, вода їм зараз ні до чого. Землю можна прибрати сухим рушником або щіткою, а помити гриби вже тоді, коли вони вирушать на сковорідку.
Особливо це помітно з печерицями: після миття вони легко набирають воду, а потім довше лежать вологими.
Скільки вони так пролежать
Тут немає магічної цифри, після якої всі гриби раптом зіпсуються. Все залежить від того, наскільки свіжими вони були спочатку і як їх зберігали.
Тому краще дивитися не лише на дату покупки. Якщо печериці залишаються пруєними, без слизу та різкого запаху, їх можна готувати.
А от якщо поверхня стала липкою, з'явився неприємний запах або пліснява — такий продукт краще не використовувати.
Якщо купили більше, ніж з'їсте
Гриби часто продаються упаковками, і використати їх усі за один раз виходить не завжди.
Якщо бачите, що найближчими днями вони вам не знадобляться, гриби можна приготувати заздалегідь. Наприклад, нарізати й обсмажити, а після охолодження прибрати в морозилку порціями.
Так гриби краще збережуть свій смак і текстуру після розморожування.
Раніше "Телеграф" розповідав, що потрібно зробити з грибами у перші ж години після збору.