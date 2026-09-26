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Гриби більше не будуть слизькими: простий секрет зберігання від іспанців

Автор
Людмила Рябенька
Дата публікації
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Як довше зберегти гриби свіжими Новина оновлена 26 вересня 2026, 10:55
Як довше зберегти гриби свіжими. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Чому не варто класти їх у поліетилен

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Печериці можуть чудово виглядати в магазині, але вже за кілька днів у холодильнику потемніти, зморщитися або покритися слизом. Причому іноді причина зовсім не в тому, що гриби були несвіжими.

Виявляється, багато чого залежить від упаковки. Як пише іспанське видання El País, є простий спосіб зберігати гриби так, щоб вони довше залишалися сухими, пружними та придатними для приготування.

Не поспішайте ховати їх у пакет

Після магазину багато хто пересипає гриби в пакет, зав'язує його і відправляє в холодильник. На перший погляд, усе логічно. Гриби захищені від сторонніх запахів і нічого на них не потрапить. Але всередині такого пакета швидко стає волого.

Через якийсь час гриби вже лежать у власному конденсаті. Звідси й знайома картина — мокра поверхня, слизькі капелюшки та неприємний запах.

Зіпсовані гриби
Зіпсовані гриби. Фото: fermer.blog

Саме тому для грибів радять простішу упаковку — звичайний паперовий пакет.

У чому секрет

Папір не перетворює пакет на маленьку парилку. Зайва волога не залишається всередині, а гриби не мокнуть один від одного.

Пакет не потрібно щільно закривати. Поклали туди гриби — і поставили в холодильник.

Якщо ж вони вже продаються в упаковці з отворами, можна нічого не перекладати. Така тара якраз і потрібна для того, щоб усередині не накопичувалася зайва волога.

Гриби краще зберігати у паперовому пакеті
Гриби краще зберігати у паперовому пакеті

Ще одна помилка — мити одразу

Є спокуса після магазину одразу помити все, що купили. З грибами краще не поспішати.

Якщо вони чекатимуть кілька днів до приготування, вода їм зараз ні до чого. Землю можна прибрати сухим рушником або щіткою, а помити гриби вже тоді, коли вони вирушать на сковорідку.

Особливо це помітно з печерицями: після миття вони легко набирають воду, а потім довше лежать вологими.

Зіпсовані гриби
Зіпсовані гриби

Скільки вони так пролежать

Тут немає магічної цифри, після якої всі гриби раптом зіпсуються. Все залежить від того, наскільки свіжими вони були спочатку і як їх зберігали.

Тому краще дивитися не лише на дату покупки. Якщо печериці залишаються пруєними, без слизу та різкого запаху, їх можна готувати.

А от якщо поверхня стала липкою, з'явився неприємний запах або пліснява — такий продукт краще не використовувати.

Якщо купили більше, ніж з'їсте

Гриби часто продаються упаковками, і використати їх усі за один раз виходить не завжди.

Якщо бачите, що найближчими днями вони вам не знадобляться, гриби можна приготувати заздалегідь. Наприклад, нарізати й обсмажити, а після охолодження прибрати в морозилку порціями.

Так гриби краще збережуть свій смак і текстуру після розморожування.

Раніше "Телеграф" розповідав, що потрібно зробити з грибами у перші ж години після збору.

Теги:
#Гриби #Лайфхак #Зберігання