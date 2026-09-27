Взимку буде на 7-8 градусів тепліше: як правильно утеплювати житло в багатоповерхівках

Енергоефективність є дуже важливою складовою комфортного життя

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В рамках підготовки до зими українці масово утеплюють свої квартири. Проте кращого ефекту можна досягти, якщо зробити комплексну термомодернізацію всієї будівлі.

Про це в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" розповів Андрій Костенко, представник ТОВ "ВЕНТАРОК". За його словами, такий підхід зможе забезпечити додаткові 7-8 градусів тепла в приміщеннях.

Детальніше читайте в матеріалі "Телеграфа": Утеплили одну квартиру, а мерзне весь під'їзд: у чому головна помилка українців

Експерт наголосив, що на практиці доведено, що утеплення окремих квартир не дасть бажаного результату взимку. Тож мешканцям або ОСББ, які хочуть провести термомодернізацію, варто звернути увагу на проєкт утеплення всього фасаду будинку.

"Завдяки цьому можна працювати не лише з тепловтратами, а й із проблемними місцями будівлі та отримати кращий результат для всього будинку. Адже суцільне зовнішнє утеплення фасаду є загальновизнаним способом зменшення теплових втрат через стіни", — пояснив Костенко.

Він зазначив, що, згідно з даними представників міської влади, після комплексного утеплення, у будинках, побудованих понад 45 років тому, температура в приміщеннях узимку може зрости на 7-8 градусів. Водночас ці самі стіни та дах довше утримуватимуть прохолоду влітку.

"Це і є різниця між точковим "латанням" і системним підходом. Одна квартира з пінопластом дає локальний ефект, тоді як будинок, утеплений разом із дахом і фасадом, змінює мікроклімат для всіх його мешканців відразу", — резюмував Костенко.

Раніше "Телеграф" розповідав, яку головну помилку при утепленні будинку робить більшість власників квартир.