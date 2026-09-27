Не сміття, а знахідка: що можна зробити з пляшки від побутової хімії

Не поспішайте викидати пляшки з-під засобів для прання

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Пляшка від мийного засобу здається сміттям відразу після того, як закінчується її вміст. Проте це міцний пластик зі зручною ручкою, який за невеликого доопрацювання легко перетворити на корисну річ для дому, машини або саду.

"Телеграф" розповідає, як можна з користю застосувати пляшку з-під засобу для прання.

Насамперед флакон необхідно ретельно вимити, зняти етикетку та дочекатися повного висихання. Таку тару не можна використовувати для зберігання їжі, напоїв або питної води. Але для побутових потреб це ідеальний матеріал.

Якщо плануєте різати пластик, гострі краї обов'язково обробіть наждачним папером або заклейте скотчем, щоб не поранитися.

Найпростіший варіант — зробити зручний совок для котячого наповнювача, піску або дорожньої солі, зрізавши нижню частину пляшки під кутом і залишивши міцну ручку. Якщо зробити у кришці отвори розпеченим цвяхом, вийде лійка для рослин, яку зручно тримати в руці.

Фото: Pinterest, ШІ, колаж "Телеграфу"

Якщо в пляшці вирізати бічну стінку, вийде місткий органайзер для зберігання дрібних інструментів, пензлів або проводів. Така обрізана ємність підійде для зберігання прищіпок на балконі, у неї можна скласти ганчірки, щітки та вологі серветки в багажнику.

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