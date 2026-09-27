Величезні ціни та бюрократія: українка назвала мінуси життя в Туреччині після 15 років там

Жінка із сім'єю повернулася на батьківщину

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Після 15 років життя в Туреччині українка Яна Карасой разом зі своїм турецьким чоловіком та маленькою дочкою ухвалила рішення повернутися на батьківщину. Сім’я переїхала до Києва у серпні 2026 року.

Наразі Яна з рідними пустила коріння у столиці України. Однак реалії життя у країні, що воює (постійні обстріли та тривоги), змушують пару замислюватися про можливий переїзд до Польщі чи Франції.

"Я не відчуваю, що повернулася на батьківщину. Я тут довгий час не жила. Україна зараз для мене не як батьківщина, а як нова країна, в якій треба все починати з нуля", — зазначила Яна.

Головні відмінності України від Туреччини

Облаштовуючи побут у Києві, Яна звернула увагу на кілька ключових контрастів між українською та турецькою дійсністю:

Бюрократія: В Україні оформлення документів та розв'язання адміністративних питань влаштовані набагато простіше та швидше.

Ціни на продукти: Вартість їжі в українських магазинах та на ринках значно нижча, ніж у Туреччині.

Доступне середовище: У стамбульському метро та на вулицях набагато краще продумана інфраструктура для батьків з дітьми, тоді як у київському метро досі гостро відчувається брак підйомників для дитячих колясок та слаборозвинена інфраструктура для людей з інвалідністю.

Попри всі труднощі воєнного часу, сім’я продовжує адаптуватися до українських реалій, зважуючи всі ризики та можливості для майбутнього.

Раніше "Телеграф" розповідав історію української дівчини, яка переїхала до Німеччини. Українка була переконана, що за кордоном її чекає набагато легше життя, ніж на батьківщині, але сувора реальність швидко розвіяла ці ілюзії.