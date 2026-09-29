Дешева, м’ясиста, але небезпечна: цю популярну рибу краще не купувати

Фермерська риба може мати різні умови вирощування

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Тилапія популярна завдяки невисокій ціні та великій кількості м’яса, тому її часто купують для домашніх страв. Однак окремі види риби за певних умов можуть накопичувати шкідливі речовини.

Серед таких речовин — важкі метали та інші забруднювачі. Вони можуть потрапляти у рибу через забруднену воду, корм або донні відкладення, а рівень забруднення залежить насамперед від конкретного місця та умов вирощування, як написали в "Главред".

Що варто знати про тилапію

Під час вирощування рибі можуть давати ліки. Водночас у Європейському Союзі їхнє використання жорстко контролюють, а для продукції діють правила щодо допустимих залишків таких речовин.

Ще одна особливість тилапії — її склад. У ній менше корисних жирів, ніж у жирній морській рибі, наприклад оселедці, скумбрії чи сардинах, які вважаються хорошими джерелами омега-3.

Що варто знати про тилапію. Фото: згенероване ШІ, Телеграф

Тож тилапія не є "забороненою" чи небезпечною рибою сама по собі. Але під час купівлі варто звертати увагу на виробника, країну походження та умови зберігання продукту.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, яку дешеву рибу не варто купувати.