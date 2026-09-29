Чому в "АТБ" немає Coca-Cola та Pepsi? Працівник розкрив справжню причину

Мережа працює над тим, щоб задовольнити попит

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Останнім часом покупці "АТБ" часто стикаються з відсутністю "Кока-Коли" та "Пепсі-Коли" на полицях. Однак причина не в тому, що напій не завозять до магазинів.

Як розповів "Телеграфу" працівник "АТБ", Coca-Cola завозять до супермаркетів. Однак її дуже швидко розбирають через високу купівельну активність, тому на полицях часто порожньо. Наше джерело уточнило, що є поставки дволітрової "коли" зеро та "Кока-Коли" у пляшках об’ємом 1,25 літра, також завозять літрову "Пепсі". І все ж таки напоїв часто немає у продажу.

При цьому обсяги поставок менші, ніж були раніше. У мережі розподіляють "колу" по різних супермаркетах. Водночас попит на Coca-Cola виріс: люди купують її активніше після тимчасової відсутності напою на полицях.

"Зараз купівельна активність на "колу" зросла, бо її не було. А потім усі накинулися: о "кола", "кола". І її вигребли. Хоча привезли її теж добре, на всі магазини", — пояснив співробітник "АТБ".

За його словами, хоча завози Coca-Cola регулярні, люди купують її більше. Не по одній пляшці, а по п’ять чи шість, про запас. Тому вона швидко закінчується. Проте, каже працівник мережі, "кола" вже у дорозі, напій знову з’явиться на полицях супермаркетів.

Раніше "Телеграф" розповідав, як у "АТБ" вирішили питання постачання "Кока-Коли" після російського удару по виробничих об’єктах компанії Coca-Cola на Київщині у вересні. Звідки його тепер завозять.