Дешевая, мясистая, но опасная: эту популярную рыбу лучше не покупать

Фермерская рыба может иметь разные условия выращивания

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Тилапия популярна благодаря невысокой цене и большому количеству мяса, поэтому ее часто покупают для домашних блюд. Однако отдельные виды рыбы в определенных условиях могут накапливать вредные вещества.

Среди таких веществ – тяжелые металлы и другие загрязнители. Они могут попадать в рыбу из-за загрязненной воды, корма или донных отложений, а уровень загрязнения зависит прежде всего от конкретного места и условий выращивания, как написали в "Главреде".

Что следует знать о тилапии

Во время выращивания рыбе могут давать лекарство. В то же время, в Европейском Союзе их использование жестко контролируют, а для продукции действуют правила относительно допустимых остатков таких веществ.

Еще одна особенность тилапии – ее состав. В ней меньше полезных жиров, чем в жирной морской рыбе, например, сельди, скумбрии или сардинах, которые считаются хорошими источниками омега-3.

Что следует знать о тилапии. Фото: сгенерированное ИИ, Телеграф

Так что тилапия не является "запрещенной" или опасной рыбой сама по себе. Но при покупке следует обращать внимание на производителя, страну происхождения и условия хранения продукта.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какую дешевую рыбу не стоит покупать.