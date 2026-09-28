В улюбленому оселедці матіас трапляються черв'яки: що це таке
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Черв’яки в оселедці — це норма чи небезпечна знахідка
В матіасі українка виявила черв’яків, які були всередині риби. Знахідка викликала питання щодо того, чи безпечно після цього їсти такий продукт.
Дівчина під ніком ilona_nyzhnyk_cosmetolog поділилась цим у Threads. Під час огляду риби вона помітила всередині риби черв'яків та показала їх на фото.
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Публікація швидко привернула увагу користувачів. У коментарях люди почали обговорювати, що саме могла знайти жінка у рибі та чи становить така знахідка небезпеку для людини.
Частина коментаторів припустила, що це анізакіди — паразити, які можуть траплятися в морській рибі. За їхніми словами, у солоній рибі вони могли загинути ще під час обробки, тому після видалення їх можна нібито вживати разом із рибою.
Також користувачі зазначали, що подібних паразитів можна зустріти не лише в матіасі, а й в інших видах морської риби, зокрема скумбрії. Дехто навіть жартома писав, що це не найстрашніше, що може чекати людину у повсякденному житті.
Утім, у коментарях були й застереження щодо безпеки. Користувачі нагадали, що наявність паразитів у рибі не варто ігнорувати, а перед вживанням продукту краще орієнтуватися на спосіб його обробки та правила безпечного приготування.
Окремо коментатори згадали, що ризики можуть бути пов'язані і з іншими продуктами — немитими овочами, ягодами, фруктами чи забрудненою водою.
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