Забула про міль на кухні назавжди: українка поділилася робочим методом боротьби зі шкідниками
- Автор
-
- Дата публікації
-
Шкідник може потрапити до вашого будинку з супермаркету
Харчова міль – неприємний "гість", який може з’явитися на будь-якій кухні. Усього одна заражена пачка продуктів із магазину здатна перетворити затишні шафки для круп на полігон для дрібних шкідників.
Личинки псують крупи, борошно, горіхи, чай і навіть спеції, а особини, що літають, завжди будуть неприємно нагадувати про себе. Українська TikTok-блогерка korolivska1 (Віка Королевська) розповіла, як їй вдалося перемогти харчову міль на своїй кухні.
Спершу слід перевірити харчові продукти, які ви зберігаєте. Насамперед це стосується не герметичних пакетиків. Якщо ви знаходите сліди присутності молі (грудочки і павутинки), слід негайно утилізувати вміст.
Крім того, при купівлі круп у магазині слід уважно оглянути їх. Пакет із вмістом має бути цілим і без видимої присутності молі. Віка радить про всяк випадок покласти куплені крупи в морозильну камеру на 4 дні.
Потім за кімнатної температури крупи слід розморозити й перекласти в герметичні банки (пластикові або скляні).
Якщо ж міль завелася у вашій шафці для круп, блогерка радить ідеально пропилососити і вимити його. Також варто протерти шафку та банки (зовнішню частину) оцтом. Дієвим методом профілактики проти молі Віка назвала лавандову олію. За допомогою вушної палички слід протерти невеликою кількістю олії кути шафки. Цю процедуру можна повторювати раз на 2 місяці. Головна умова — герметичність усіх упаковок, щоб крупи не ввібрали запах олії.
Раніше "Телеграф" розповідав, що покласти в шафи біля бакалії, щоби міль більше не господарювала на кухні. Йдеться про прості домашні методи.