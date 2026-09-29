Забула про міль на кухні назавжди: українка поділилася робочим методом боротьби зі шкідниками

Шкідник може потрапити до вашого будинку з супермаркету

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Харчова міль – неприємний "гість", який може з’явитися на будь-якій кухні. Усього одна заражена пачка продуктів із магазину здатна перетворити затишні шафки для круп на полігон для дрібних шкідників.

Личинки псують крупи, борошно, горіхи, чай і навіть спеції, а особини, що літають, завжди будуть неприємно нагадувати про себе. Українська TikTok-блогерка korolivska1 (Віка Королевська) розповіла, як їй вдалося перемогти харчову міль на своїй кухні.

Спершу слід перевірити харчові продукти, які ви зберігаєте. Насамперед це стосується не герметичних пакетиків. Якщо ви знаходите сліди присутності молі (грудочки і павутинки), слід негайно утилізувати вміст.

Міль у крупі/Фото: Screenshot

Крім того, при купівлі круп у магазині слід уважно оглянути їх. Пакет із вмістом має бути цілим і без видимої присутності молі. Віка радить про всяк випадок покласти куплені крупи в морозильну камеру на 4 дні.

Після покупки крупи слід покласти в морозилку/Фото: Screenshot

Потім за кімнатної температури крупи слід розморозити й перекласти в герметичні банки (пластикові або скляні).

Крупи слід тримати у герметичних банках/Фото: Screenshot

Якщо ж міль завелася у вашій шафці для круп, блогерка радить ідеально пропилососити і вимити його. Також варто протерти шафку та банки (зовнішню частину) оцтом. Дієвим методом профілактики проти молі Віка назвала лавандову олію. За допомогою вушної палички слід протерти невеликою кількістю олії кути шафки. Цю процедуру можна повторювати раз на 2 місяці. Головна умова — герметичність усіх упаковок, щоб крупи не ввібрали запах олії.

Блогерка радить використовувати лавандову олію для профілактики від молі/Фото: Screenshot

Раніше "Телеграф" розповідав, що покласти в шафи біля бакалії, щоби міль більше не господарювала на кухні. Йдеться про прості домашні методи.