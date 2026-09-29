Дешеві вікна теж мають право на існування: у яких випадках їх обирати

Дорога рама потрібна не для кожного приміщення

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Не завжди купувати найдорожчі вікна є необхідністю. У деяких приміщеннях цілком можна обійтися дешевшими профільними системами, однак для житлового будинку важливо враховувати не лише ціну.

Про це в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" розповів майстер Євген Пештерев. За його словами, на ринку є чимало бюджетних профілів, які виготовляють із відходів переробки, і такі вікна мають своє практичне застосування.

Детальніше у матеріалі: "Зимового режиму" не існує: як перевірити пластикові вікна та як доглядати за ними".

Зокрема, їх можна встановлювати у цехах, сараях, літніх дачних будиночках та інших приміщеннях, де немає потреби постійно зберігати тепло. Для опалюваного житлового приміщення фахівець радить не економити на якості, оскільки хороше вікно за правильного монтажу допомагає зменшити втрати тепла.

Особливо це важливо з огляду на вартість енергоресурсів. Неякісне або неправильно встановлене вікно може стати причиною додаткових витрат на опалення.

Окрему увагу Пештерев радить приділяти монтажу. Навіть якісне вікно, встановлене з помилками, може створювати проблеми, зокрема призводити до запотівання скла.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як продовжити термін служби віконних ущільнювачів за допомогою простого догляду.