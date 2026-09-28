Інтернет не "ляже", але... Влада готується до найгіршого сценарію, що кажуть експерти

Фахівці радять мати "план Б" на випадок тимчасової відсутності інтернету

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На думку експертів, Росії не вдасться "покласти" зв'язок в Україні, проте до тимчасових збоїв треба підготуватися. Натомість прем'єр-міністр Сергій Корецький заявив, що через цілеспрямовані російські удари по дата-центрах існує постійна загроза втрати інтернету, держава готується до найскладнішого розвитку подій.

Що сказав Корецький про загрозу для інтернету

Як розповів Корецький в інтерв'ю "ТСН.Тиждень", Кабмін застосовує нестандартні рішення для збереження цифрових даних та обладнання. Частину інфраструктури переносять під землю, частину розміщують у хмарних сховищах або фізично переміщують за кордон. За його словами, уряд вибудовує захист із розрахунком на найгірший можливий сценарій.

"По-перше, захищаємо. По-друге, є нестандартні рішення. Щось має бути під землею, щось повинно бути в хмарі, щось повинно бути за кордоном, щось повинно бути мікс, а щось повинно бути всі три одночасно. Тому єдиного… немає правила, але те, що треба виходити з найгіршого сценарію і саме так мислити і так готувати себе – факт", — зазначив прем'єр.

Чи зможе РФ "покласти" інтернет в Україні — оцінка експертів

Засновник MiroHost і голова Internet Invest Олександр Ольшанський заявив, що повне знищення української інтернет-інфраструктури звичайними атаками Росії практично нереальне. Удари можуть уповільнити мережу або вивести з ладу окремі частини, але повністю позбавити країну зв'язку таким чином неможливо.

"Інтернет так побудований, що можна завдати шкоди, щось уповільнити, щось буде погано працювати. Але так, щоб зовсім залишити без зв'язку — я не думаю, що це можливо", — наголосив Ольшанський, додавши, що для знищення інтернету в Україні Росії довелося б використати атомну бомбу.

Олександр Ольшанський. Фото: Вікіпедія

Народний депутат Олександр Федієнко у коментарі "Телеграфу" щодо намагань РФ ударами по дата-центрах позбавити українців інтернету, пояснив, що виключати проблеми з доступом до окремих сервісів не можна. Але водночас Україна є однією з країн світу, які мають найбільш розгалужену мережу інтернет, тому прогнози позитивні.

"Ворог зараз намагається бити по великих операторах зв’язку. Але за рахунок того, що у нас велика концентрація малого та середнього бізнесу, я думаю, що з інтернетом, принаймні в Україні, точно все буде нормально", — зазначив він.

Радник президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Бескрестнов (Флеш) переконаний, що завдяки розгалуженій мережі каналів, Україна не залишиться повністю без інтернет-зв'язку навіть попри масовані атаки Росії на цифрову інфраструктуру. Можливі лише тимчасові локальні перебої. Проте, на його думку, вартість послуг провайдерів може зрости через витрати на ремонт.

"Україна є країною з максимально розподіленими Інтернет каналами, тому вся країна (області, міста) не залишиться без Інтернету. Можливі локальні перебої, які провайдери, я сподіваюсь швидко усунуть. Вартість надання Інтернет послуг дійсно може зрости, щоб компенсувати витрати на ремонт пошкодженої інфраструктури", — написав він у своєму Telegram-каналі.

Сергій Бескрестнов (Флеш). Фото: Вікіпедія

Як підготуватися до перебоїв у роботі інтернету

З оцінками колег згодний і телеком-експерт Анатолій Фроленков. В програмі "Що далі?" в ефірі "Еспресо" він пояснив, що через системні атаки РФ по дата-центрах і вузлах зв'язку, українці можуть стикатися з перебоями, однак повністю залишити країну без інтернету буде складно.

"Будуть перебої, буде нелегко. Повністю погасити мережі дуже важко. Ніколи не кажу "ніколи", звичайно, є різні форс-мажори. Але щоб повністю зник інтернет – швидше ні", – сказав він.

За словами Фроленкова, стійкість української системи забезпечує, зокрема, велика кількість операторів та розподілена інфраструктура. Експерт нагадав, що в Україні працюють понад тисяча операторів фіксованого зв'язку.

"Саме ця конкуренція і саме ця кількість дає сталість системи, тому що вона відносно розподілена", – додав він.

Проте до локальних збоїв потрібно бути готовими. Фроленков радить мати запас готівки, фізичні копії документів та зберігати важливу інформацію не лише у хмарних сервісах.

"Глобальна інфраструктура не зникне, але можуть бути збої, коли вам дуже щось треба буде, а може не працювати банкомат чи зависати якісь сервіси через те, що розбили той чи інший дата-центр або вузол зв'язку", – наголосив Фроленков.

Як повідомляв "Телеграф", 27 вересня Росія вдарила по київському дата-центру та головному офісу компанії "Київстар".