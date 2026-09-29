Забыла о моли на кухне навсегда: украинка поделилась рабочим методом борьбы с вредителями

Вредитель может попасть в ваш дом из супермаркета

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Пищевая моль — неприятный "гость", который может появиться на любой кухне. Всего одна зараженная пачка продуктов из магазина способна превратить уютные шкафчики для круп в полигон для мелких вредителей.

Личинки портят крупы, муку, орехи, чай и даже специи, а летающие особи всегда будут неприятно напоминать о себе. Украинский TikTok-блогер korolivska1 (Вика Королевская) рассказала, как ей удалось победить пищевую моль на своей кухне.

Для начала следует проверить продукты питания, которые вы храните. В первую очередь это касается не герметичных пакетиков. Если находите следы присутствия моли (комки и паутинки), следует немедленно утилизировать содержимое.

Моль в крупе/Фото: Screenshot

Кроме того, при покупке круп в магазине следует внимательно осмотреть их. Пакет с содержимым должен быть целым и без видимого присутствия моли. Вика советует на всякий случай положить купленные крупы в морозильную камеру на 4 дня.

После покупки крупы следует положить в "морозилку"/Фото: Screenshot

Затем при комнатной температуре крупы следует разморозить и переложить в герметичные банки (пластиковые или стеклянные).

Крупы следует держать в герметичных банках/Фото: Screenshot

Если же моль завелась в вашем шкафчике для круп, блогер советует идеально пропылесосить и вымыть его. Также стоит протереть шкафчик и банки (наружную часть) уксусом. Действенным методом профилактики против моли Вика назвала лавандовое масло. С помощью ушной палочки следует протереть небольшим количеством масла углы шкафчика. Эту процедуру можно повторять раз в 2 месяца. Главное условие — герметичность всех упаковок, чтобы крупы не впитали запах масла.

Блогер советует использовать лавандовое масло для профилактики от моли/Фото: Screenshot

Ранее "Телеграф" рассказывал, что положить в шкафы возле бакалеи, чтобы моль больше не хозяйничала на кухне. Речь идет о простых домашних методах.