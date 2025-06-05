"Оце люди заробляють". У Рівному помітили розкішний золотий суперкар (фото)

Ціна авто перевищує 400 тисяч євро

У Рівному помітили цікавий та унікальний автомобіль. Йдеться про золотий спорткар, ймовірніше, McLaren 750S.

Про це повідомляють місцеві канали, публікуючи відповідне фото. Зауважимо, що вартість цієї автівки стартує від 419 244 €, понад 19 млн грн.

"Золоту автівку помітили у Рівному", — йдеться у повідомленні.

Золоте авто у Рівному

В коментарях користувачі були здивовані не тільки кольором машини, а ще й тим, що вона їздила вулицями Рівного. Дехто навіть каже, що авто мало львівські номери. Не обійшлось і без шпильок про ймовірний дохід власника золотої машини.

Враховуючи фото, можна припустити, що у Рівному помітили McLaren 750S. Це суперкар серії Sports Series британської марки. Машина має характерну обтічну форму, велику кількість аеродинамічних елементів і типові вертикальні повітрозабірники з боків. Окрім цього, золотий хромований вініл привертає чимало уваги.

Основні характеристики:

Двигун: 3.8-літровий V8 twin-turbo (M838T E)

Потужність: 570 к.с. (419 кВт) при 7 500 об/хв

Крутний момент: 600 Н·м при 5 000–6 500 об/хв

Привід: Задній

Коробка передач: 7-ступенева роботизована SSG (з подвійним зчепленням)

Вартість від 419 244 €.

Нагадаємо, що схожий McLaren 720S у золотистому кольорі у вересні 2023 року було помічено в центрі Києва. Власником авто є фізична особа з Харкова. Окрім того, у липні 2025 року у Львові помітили McLaren 570S Spider у золотистому кольорі з номерними знаками "LEGENDA".

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