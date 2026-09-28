Вікна зі знижкою для пенсіонерів не купуємо: у чому полягає обман і які вибрати

Не варто довіряти випадковим майстрам, які ходять квартирами

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Літнім людям можуть просто під дверима пропонувати ремонт вікон та "якісні" матеріали за нібито спеціальною знижкою. Водночас такі пропозиції нерідко виявляються шахрайською схемою.

Про це в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" розповів 53-річний майстер із Полтави Євген Пештерев.

Більше подробиць в матеріалі: "Зимового режиму" не існує: як перевірити пластикові вікна та як доглядати за ними".

За його словами, обслуговування вікон справді краще довіряти майстрам компанії, яка їх встановлювала, або перевіреному фахівцю. Натомість від випадкових "спеціалістів", які ходять по квартирах і нав'язують свої послуги, варто відмовитися.

Особливо обережними слід бути з пропозиціями встановити так звану німецьку поліуретанову гуму за спеціальною ціною для пенсіонерів.

"Бажано, щоб це робили її майстри. Або фахівець, якому ви довіряєте. Але ні в якому разі не допускайте до своїх вікон тих, хто ходить по квартирах і пропонує нібито німецьку поліуретанову гуму зі знижкою для пенсіонерів. Це звичайнісіньке шахрайство", — наголосив майстер.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як нечесні майстри заробляють на регулюванні пластикових вікон, прикриваючись міфом про "зимовий режим".