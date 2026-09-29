Дешевые окна тоже имеют право на существование: в каких случаях их выбирать

Дорогая рама нужна не для каждого помещения

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Не всегда покупать самые дорогие окна необходимо. В некоторых помещениях вполне можно обойтись более дешевыми профильными системами, однако для жилого дома важно учитывать не только цену.

Об этом в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" рассказал мастер Евгений Пештерев. По его словам, на рынке есть немало бюджетных профилей, которые производятся из отходов переработки, и такие окна имеют свое практическое применение.

Детальнее в материале: "Зимнего режима" не существует: как проверить пластиковые окна и как ухаживать за ними".

В частности, их можно устанавливать в цехах, сараях, летних дачных домиках и других помещениях, где нет необходимости постоянно хранить тепло. Для отапливаемого жилого помещения специалист советует не экономить на качестве, поскольку хорошее окно при правильном монтаже помогает снизить потери тепла.

Особенно это важно, учитывая стоимость энергоресурсов. Некачественное или неправильно установленное окно может привести к дополнительным затратам на отопление.

Отдельное внимание Пештерев советует уделять монтажу. Даже качественное окно, установленное с ошибками, может создавать проблемы, в частности приводить к запотеванию стекла.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как продлить срок службы оконных уплотнителей с помощью простого ухода.