Некоторые хозяйки сыплют соль в стиральную машину: вот для чего они это делают

Приправа заменит покупные средства для стирки

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Соль есть на каждой кухне, но ее возможности не заканчиваются приправой к блюдам. При умелом использовании этот продукт может стать помощником в уходе за одеждой, с легкостью заменяя покупные пятновыводители и кондиционеры.

Соль работает как мягкий абразив и впитывает загрязнения, поэтому ее часто используют для выведения свежих пятен. Она также помогает вернуть яркость выцветшим вещам, отмечается на чешском портале Svet Kreativity.

Чтобы вернуть яркость выцветшим вещам и смягчить ткань, необходимо добавить полстакана крупной соли прямо в барабан или в отсек к стиральному порошку. Если одежда сильно загрязнена, можно добавить к соли немного уксуса.

Если планируете использовать соль для выведения пятен, действовать нужно быстро, пока загрязнения не закрепились в волокнах ткани.

Красное вино и кровь. Щедро засыпьте пятно солью, чтобы она впитала жидкость, затем на час погрузите вещь в холодную воду и после этого постирайте. Не используйте горячую воду, чтобы пятно не закрепилось.

Щедро засыпьте пятно солью, чтобы она впитала жидкость, затем на час погрузите вещь в холодную воду и после этого постирайте. Не используйте горячую воду, чтобы пятно не закрепилось. Жир и соус. Дайте соли впитать как можно больше жира, после этого потрите пятно под водой или средством для мытья посуды.

Фото: Canva

Чернила. Посыпьте пятно солью и на ночь замочите вещь в молоке, а утром постирайте как обычно.

Посыпьте пятно солью и на ночь замочите вещь в молоке, а утром постирайте как обычно. Пот. Замочите вещь на час в литре воды с ложкой соли и четвертью стакана пищевой соды, а затем постирайте.

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