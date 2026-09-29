Укр

Некоторые хозяйки сыплют соль в стиральную машину: вот для чего они это делают

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
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Соль можно использовать не только на кухне
Соль можно использовать не только на кухне. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Приправа заменит покупные средства для стирки

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Соль есть на каждой кухне, но ее возможности не заканчиваются приправой к блюдам. При умелом использовании этот продукт может стать помощником в уходе за одеждой, с легкостью заменяя покупные пятновыводители и кондиционеры.

Соль работает как мягкий абразив и впитывает загрязнения, поэтому ее часто используют для выведения свежих пятен. Она также помогает вернуть яркость выцветшим вещам, отмечается на чешском портале Svet Kreativity.

Чтобы вернуть яркость выцветшим вещам и смягчить ткань, необходимо добавить полстакана крупной соли прямо в барабан или в отсек к стиральному порошку. Если одежда сильно загрязнена, можно добавить к соли немного уксуса.

Если планируете использовать соль для выведения пятен, действовать нужно быстро, пока загрязнения не закрепились в волокнах ткани.

  • Красное вино и кровь. Щедро засыпьте пятно солью, чтобы она впитала жидкость, затем на час погрузите вещь в холодную воду и после этого постирайте. Не используйте горячую воду, чтобы пятно не закрепилось.
  • Жир и соус. Дайте соли впитать как можно больше жира, после этого потрите пятно под водой или средством для мытья посуды.
Как вывести пятна крови, вина, пота и жира
Фото: Canva
  • Чернила. Посыпьте пятно солью и на ночь замочите вещь в молоке, а утром постирайте как обычно.
  • Пот. Замочите вещь на час в литре воды с ложкой соли и четвертью стакана пищевой соды, а затем постирайте.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно стирать полотенца и чем можно заменить кондиционер для стирки.

Теги:
#Соль #Пятна #Стирка #Лайфхак