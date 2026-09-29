Ніколи не викидайте кільце від пляшки з олією: геніальний трюк, про який мовчать виробники

Одна деталь позбавить відразу двох проблем

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Відкриваючи нову пляшку олії, більшість зриває та викидає пластиковий корок, захований під кришкою. Здається, що це звичайна пломба, єдина мета якої – не допустити проливання продукту під час транспортування.

Але насправді ця деталь має ще одну корисну функцію. За допомогою цієї деталі пляшку можна перетворити на зручний дозатор.

Шийка пляшки зазвичай широка, через що на сковорідку або в салат виливається занадто багато олії, а краплі стікають по стінках пляшки, забруднюючи руки та кухонні поверхні. Заводська мембрана з петелькою задумана не лише для герметичності, а й для регулювання цього потоку.

Щоб скористатися цією хитрістю, потрібно відірвати заглушку за язичок, перевернути її петелькою донизу й акуратно вставити назад у шийку пляшки. Пластикова деталь зафіксується та створить вузький отвір. Після цього олія литиметься тонким, рівномірним струменем, і можна буде додати буквально кілька крапель у салат або акуратно змастити сковорідку.

Нагадаємо, що олію не рекомендують зберігати в холодильнику. Краще поставити її в шафку або на поличку неподалік плити, де температура близька до кімнатної. Головне – щоб пляшка була щільно закрита.

Раніше "Телеграф" розповідав про приховану функцію коробочки із соком.