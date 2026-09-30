Каменюка замість памʼятника: що відомо про дивну памʼятку у Полтаві
- Автор
-
- Дата публікації
-
Кому присвячений незвичний пам'ятник
У Полтаві на постаменті, де раніше стояв танк Т-34, встановили камінь із пам’ятною табличкою. Виявилося, що це пам’ятний знак оборонцям неба.
Про це в ефірі ІРТ Полтава розповів начальник комунікації 18-ї бригади армійської авіації Євген Ракіта. За його словами, нинішній знак є тимчасовим, а в майбутньому на цьому місці планують встановити повноцінний пам’ятник.
"В цьому місці ми колись у майбутньому плануємо встановити пам'ятник, який буде присвячено людям, які зараз в небі захищають Україну", — зазначив Євген Ракіта.
За його словами, встановлений камінь планують використати під час створення майбутнього пам’ятника.
"З цього каменю колись буде зроблено справжній витвір мистецтва, справжній пам'ятник".
Пам’ятний знак встановили до 11-ї річниці створення 18-ї бригади армійської авіації.
Раніше на цьому постаменті стояв радянський танк Т-34. Військову машину часів Другої світової війни демонтували у липні 2024 року.
Після цього танк перенесли на територію Музею бомбардувальної авіації.
Раніше "Телеграф" розповідав, що у Ботанічному саду Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка відкрили пам’ятник англійському драматургу Вільяму Шекспіру. Однак у соціальних мережах він викликав неоднозначні реакції. "Телеграф" поспілкувався з автором памʼятника, і той розповів, кого ще з видатних особистостей він хотів би зробити.