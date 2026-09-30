Каменюка замість памʼятника: що відомо про дивну памʼятку у Полтаві

Кому присвячений незвичний пам'ятник

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У Полтаві на постаменті, де раніше стояв танк Т-34, встановили камінь із пам’ятною табличкою. Виявилося, що це пам’ятний знак оборонцям неба.

Про це в ефірі ІРТ Полтава розповів начальник комунікації 18-ї бригади армійської авіації Євген Ракіта. За його словами, нинішній знак є тимчасовим, а в майбутньому на цьому місці планують встановити повноцінний пам’ятник.

"В цьому місці ми колись у майбутньому плануємо встановити пам'ятник, який буде присвячено людям, які зараз в небі захищають Україну", — зазначив Євген Ракіта.

За його словами, встановлений камінь планують використати під час створення майбутнього пам’ятника.

"З цього каменю колись буде зроблено справжній витвір мистецтва, справжній пам'ятник".

Новий пам'ятний знак у Полтаві. Фото: ІРТ Полтава

Пам’ятний знак встановили до 11-ї річниці створення 18-ї бригади армійської авіації.

Раніше на цьому постаменті стояв радянський танк Т-34. Військову машину часів Другої світової війни демонтували у липні 2024 року.

Після цього танк перенесли на територію Музею бомбардувальної авіації.

Танк Т-34, який раніше стояв на постаменті

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Ботанічному саду Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка відкрили пам’ятник англійському драматургу Вільяму Шекспіру. Однак у соціальних мережах він викликав неоднозначні реакції. "Телеграф" поспілкувався з автором памʼятника, і той розповів, кого ще з видатних особистостей він хотів би зробити.