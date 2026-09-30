Каменюка вместо памятника: что известно о странном памятнике в Полтаве

Кому посвящен необычный памятник

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В Полтаве на постаменте, где раньше стоял танк Т-34, установили камень с памятной табличкой. Оказалось, что это памятный знак защитникам неба.

Об этом в эфире ИРТ Полтава рассказал начальник коммуникации 18-й бригады армейской авиации Евгений Ракита. По его словам, нынешний знак является временным, а в будущем на этом месте планируют установить полноценный памятник.

"В этом месте мы когда-нибудь в будущем планируем установить памятник, который будет посвящен людям, которые сейчас в небе защищают Украину", — отметил Евгений Ракита.

По его словам, установленный камень планируют использовать при создании будущего памятника.

"Из этого камня когда-нибудь будет сделано настоящее произведение искусства, настоящий памятник".

Новый запоминающийся знак в Полтаве. Фото: ИРТ Полтава

Памятный знак установили к 11-й годовщине создания 18-й бригады армейской авиации.

Ранее на этом постаменте стоял советский танк Т-34. Военную машину времен Второй мировой войны демонтировали в июле 2024 года.

После этого танк перенесли на территорию Музея бомбардировочной авиации.

Танк Т-34, ранее стоявший на постаменте

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Ботаническом саду Полтавского национального педагогического университета имени В. Г. Короленко открыли памятник английскому драматургу Уильяму Шекспиру. Однако в социальных сетях он вызвал неоднозначные реакции. "Телеграф" пообщался с автором памятника, и тот рассказал, кого еще из выдающихся личностей хотел бы изобразить.