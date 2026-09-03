Пам’ятник "бідному Шекспіру" у Полтаві вразив українців. Які ще кумедні скульптури там є (фото)

Полтавці звернули увагу на помітну відмінність скульптури від звичного образу драматурга

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У Ботанічному саду Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка відкрили пам’ятник англійському драматургу Вільяму Шекспіру. Однак у соціальних мережах він викликав неоднозначні реакції.

Скульптор Ярослав Шкаруп розповів, що створив пам’ятник за 7 днів. Зазначає, що за фотографіями Шекспіра з інтернету було важко відтворити його.

Ідея створення монумента виникла ще 2010 року, проте втілити її в життя вдалося лише зараз.

"Я сподіваюся, що це буде дуже важливий, брендовий, іміджевий проект для Полтави та полтавців, оскільки він важливий у культурному, туристичному, освітньому плані", — сказала ініціатор створення пам’ятника Шекспіра в Полтаві Наталія Криницька.

Реакція соцмереж

Українці негативно оцінили нову пам’ятку. Візуально пам’ятник їм видався не схожим на фотографії Шекспіра.

"Йому погано"

"Він у шоці"

"Ситуація, коли можна сказати — "я можу краще" і це буде правда"

"Бідний Шекспір. Що це за страшнисько?"

Як у мережі коментують пам’ятник Шекспіру

У соціальних мережах неоднозначно реагують на новий об’єкт у Полтаві

Як українці реагують на пам’ятник Шекспіру

Коментарі у соціальній мережі

Дехто порівняв обличчя скульптури з американським кіноактором Джеком Ніколсоном.

Джек Ніколсон

Реакція українців на пам’ятник Шекспіру у Полтаві

"Це що за ганьба?", — коментують пам’ятник у Полтаві користувачі мережі

Користувачі соцмереж не оцінили новий пам’ятник Шекспіру

Також новий пам’ятник у Полтаві вирішили наочно порівняти із пам’ятниками Шекспіру.

Порівняння пам’ятників Шекспіру

Директор Інституту світової політики, політичний експерт Євген Магда на своїй сторінці у Facebook також прокоментував новий об’єкт у Полтаві.

"До речі, малювання в школі начебто до 9 класу включно викладають", — висловився він.

Пост Євгена Магди у Facebook

Хто такий Вільям Шекспір

Англійський поет і драматург часто вважається найбільшим англомовним письменником і одним з кращих драматургів світу. Найчастіше називається національним поетом Англії.

Народився 23 квітня 1564 року у місті Стратфорд-апон-Ейвоні. У 18 років він одружився з Енн Хатауей, у шлюбі з якою мав трьох дітей: дочку Сюзанну і двійнят Хемнета і Джудіт.

Кар’єра Шекспіра почалася між 1585 та 1592 роками, коли він переїхав до Лондона. Незабаром він став успішним актором, драматургом, а також співвласником театральної компанії під назвою "Слуги лорда-камергера", пізніше відомої як "Слуги короля". Близько 1613 року, у віці 48 років він повернувся до Стратфорда, де помер трьома роками пізніше.

Вільям Шекспір

Про його життя мало мало фактів. Теорії про драматург створюються на основі офіційних документів та свідчень сучасників, тому в науковій спільноті досі обговорюються питання щодо його зовнішності та релігійних поглядів. Також існує версія, що приписувані йому роботи створені іншою людиною і вона популярна в культурі, хоч і відкидається переважною більшістю вчених-шекспірознавців.

Більшість робіт Шекспіра написано в період із 1589 по 1613 рік. Його ранні п’єси в основному відносяться до комедій та хроніків, в яких Шекспір значно досяг успіху. Потім у його творчості настав період трагедій, що включають твори:

"Гамлет" ,

"Король Лір" ,

"Отелло",

"Макбет".

Їх вважають одними з найкращих англійською мовою. Наприкінці своєї творчості Шекспір написав декілька трагікомедій, а також співпрацював із іншими письменниками.

Меморіал У. Шекспіра у Куточку поетів Вестмінстерського абатства. Лондон

Інші цікаві пам’ятники Полтави

Крім нового монумента, у Полтаві є й інші пам’ятники, які багато хто вважає незвичайними на вигляд.

Наприклад, на території Полтавської державної аграрної академії знаходиться пам’ятник свині. На ньому викарбувано напис "Одвічної годувальниці українського народу".

Початковий задум був досить незвичним: планувалося зобразити свиню, яку ведуть ангели. Проте релігійні канони внесли корективи. Про це пише "Зміст". Зрештою ангелів замінили хлопчиком і дівчинкою в національному одязі, що поганяє свиню прутиком. Головним скульптором виступив Микола Ніколаєв.

Пам’ятник свині у Полтаві. Фото: Зміст

Ще один об’єкт, який однозначно привертає увагу городян та гостей міста – міні-скульптура бобра-аеророзвідника на честь захисника Юліана Матвійчука.

Депутат Полтавської міської ради та громадський діяч пішов на війну добровольцем як у 2014, так і у 2022 році. 16 травня вже 2023 року на Донеччині до бліндажу потрапив російський снаряд, воїн отримав тяжкі поранення і через 4 дні помер у лікарні. Молодшому сержанту Юліану Матвійчуку посмертно надали звання Героя України з удостоєнням ордена "Золота Зірка". Його дружина Лілія разом із друзями та побратимами ініціювала створення міні-скульптури.

Міні-скульптура бобра-аеророзвідника у Полтаві. Фото: visitpoltava

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що голлівудська актриса та посол доброї волі ЮНІСЕФ Анджеліна Джолі відвідала Україну. Зокрема, вона була також у Полтаві.