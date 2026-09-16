Не підлітки та безхатьки: хто найчастіше краде продукти в "АТБ"

Здавалося б, їх найменше запідозриш

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Крадіжки в супермаркетах — не рідкість. Товари можуть непомітно покласти в кишеню, сумку чи інше місце, сподіваючись, що цього ніхто не помітить. Але хто найчастіше намагається винести покупки, не заплативши за них?

Про це "Телеграфу" розповів співробітник "АТБ". Він поділився власними спостереженнями та пояснив, які покупці найчастіше причетні до крадіжок.

Хто краде продукти

Співрозмовник "Телеграфу" назвав дві категорії людей, яких здебільшого помічають у таких ситуаціях:

"Найчастіше крадуть наркомани і пенсіонери", — розповів співробітник мережі.

А от найменш обережними під час крадіжок виявилися діти — їх було найлегше викрити.

Нагадаємо, що раніше "Телеграф" розповідав, що найчастіше крадуть в "АТБ". Цей список досить неочікуваний, по-перше, в ньому немає алкоголю, а по-друге, люди крадуть не лише для себе, але й для своїх улюбленців.

Також "Телеграф" повідомляв, кого покарають якщо в касі буде нестача і хто буде компенсувати збитки.

Раніше працівник мережі розповідав "Телеграфу", чи дурять покупців на ваговому товарів в "АТБ".