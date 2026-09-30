Із 1 жовтня відстрочку продовжуватимуть по-новому. Кому доведеться знову подати документи

З початку нового місяця набирають чинності зміни, ухвалені Кабміном

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З 1 жовтня 2026 року почнуть діяти нові правила продовження відстрочки від мобілізації. Тепер військовозобов'язані з чинною відстрочкою зможуть звертатися до ЦНАП для її продовження, якщо до завершення дії документа залишилося менш ніж 30 днів.

Про це розповіла адвокатка Дар’я Тарасенко. За її словами, раніше надана відстрочка продовжується автоматично, якщо документи та інформація в реєстрі підтверджує, що підстави для відстрочки залишаються актуальними.

Однак на практиці, каже вона, іноді виникає необхідність знову подати пакет документів, як на первинне оформлення відстрочки. Це потрібно, щоб відстрочка продовжилась на наступні 90 днів періоду загальної мобілізації.

Кабмін ухвалив зміни до постанови №560, які чітко визначають термін, коли потрібно звертатися до ЦНАПу для продовження відстрочки. Якщо до завершення дати, до якої надана відстрочка, залишилось менше, ніж 30 днів, можна подавати в ЦНАП пакет документів, щоб комісія продовжила раніше надану відстрочку.

Кому потрібно подавати документи на продовження відстрочки

За словами адвокатки, подати звернення та документи до ЦНАПу потрібно перш за все тим чоловікам, у яких минулого разу відстрочка не продовжилася автоматично.

"І друга категорія тих, кому варто це зробити, — це ті, хто переживають і вважають, що їм буде спокійніше, якщо вони про всяк випадок заздалегідь подадуть документи до ЦНАП, щоб не переживати, що вийде проміжок часу, коли старої відстрочки вже немає, а нової ще немає", — каже Тарасенко.

Які документи треба подавати на продовження відстрочки

Адвокатка нагадала, що окремої процедури для продовження раніше наданої відстрочки не існує. Тим, хто хоче подати до ЦНАП документи на її продовження, потрібно зібрати такий самий пакет, як для першого оформлення відстрочки.

"Оскільки в нас на сьогодні загальна мобілізація діє до 30 жовтня, то цього разу подавати документи для продовження відстрочки можна починаючи с 1 жовтня і пізніше", — резюмувала юристка.

Раніше "Телеграф" розповідав, що наявність офіційної відстрочки від мобілізації не завжди гарантує безперешкодний виїзд за межі України. Треба врахувати три моменти.