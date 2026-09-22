Українка чесно розповіла, чим для неї обернулася "американська мрія". 5 мінусів життя у США (відео)

Дівчині у країні було страшно, несмачно, та не тільки

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Українка, яка переїхала у США, розповіла, чому їй там не сподобалося. Вона назвала п'ять негативних, на її думку, особливостей країни.

Про це дівчина розповіла у TikTok. Вони з родиною жили в Іспанії, проте вирішили спробувати пожити у США. Досвід виявився негативним, і родина повернулася до Європи. Дівчина наголосила, що викладене — її особиста думка.

Мінуси життя у США

Якість продуктів. За словами українки, навіть дорогі продукти програють у якості європейським. Крім того, практично у все додають цукор.

"Про їхній хліб я взагалі мовчу", — каже дівчина.

Медицина. За її словами, у США "просто страшно захворіти". Поки будеш чекати на призначений візит до лікаря, "помреш", додає українка. Крім того, за будь-яку дрібницю, яку не покриває страховка, доводиться чимало платити.

Безпека. За словами українки, у США вона не почувалася у безпеці.

"Ніколи не знаєш, звідки прийде напад. Це постійний якийсь страх у школах, і не тільки це. Та, дивлячись який штат, але давайте почнемо з того, що майже в кожного тут є зброя, тому цей факт вже не радує", — каже дівчина.

Необхідність дуже багато працювати. Особливо це стосується емігрантів. За словами дівчини, в Америці робота — це 99% твого життя.

Мало часу на родину. Цей мінус пов'язаний з попереднім. Через те що робота забирає практично весь час, навіть у вихідні люди не мають часу на родину та відпочинок. Потрібно зробити закупи та інші справи, на які не вистачає часу у робочі дні.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому поїздка українки до Мексики перетворилася на жах.