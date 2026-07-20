"Я б померла при зустрічі": українців злякав павук з екзотичною зовнішністю (фото)
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Такий вид поширений по всій Європі
Жителька Запоріжжя виявила у себе в саду незвичайного павука. Деякі з таким видом ніколи не стикалися, хоча він не є рідкісним.
Про цікаву знахідку дівчина розповіла на своїй сторінці у Facebook.
"Таку цікаву істоту побачили вперше у своєму квітнику", — пише користувачка і прикріплює відповідне фото.
Згідно з аналізом ШІ, йдеться про квіткового павука, якого ще називають павуком-крабом. Це вид павуків сімейства Павуки-бокоходи (Thomisidae). У цього виду яскраво виражений статевий диморфізм у розмірі та забарвленні. Самці довжиною 4 мм, у той час як самки досягають довжини 10 мм. У самця головогруди (просома) чорнуватого кольору, черевце (опістосома) від білого до жовтуватого забарвлення з двома темними довгими смугами. Обидві передні пари ніг з широкими смугами чорного і коричневого кольору, обидві задні пари ніг основного кольору черевця.
У самок забарвлення всього тіла варіює від яскраво-жовтого до жовто-зеленого та білого. Часто на бічних сторонах черевця є дві довгі червоні смуги. Часто павуки бувають чисто жовтого кольору із блідими ногами.
Мешкає такий вид по всій Європі. На щастя, для людини такі істоти повністю безпечні з кількох причин:
- Неагресивні: не нападають на людей і намагатимуться втекти;
- Не прокусять шкіру: в них надто маленькі щелепи (хеліцери).
- Нешкідлива отрута: їхня отрута розрахована виключно на дрібних комах (мух, бджіл, метеликів).
У коментарях під постом авторки багато українців висловили здивування такою знахідкою:
- Я б вмерла, якби такого побачила;
- Прибульці вже тут.
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