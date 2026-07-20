"Я б померла при зустрічі": українців злякав павук з екзотичною зовнішністю (фото)

Такий вид поширений по всій Європі

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Жителька Запоріжжя виявила у себе в саду незвичайного павука. Деякі з таким видом ніколи не стикалися, хоча він не є рідкісним.

Про цікаву знахідку дівчина розповіла на своїй сторінці у Facebook.

"Таку цікаву істоту побачили вперше у своєму квітнику", — пише користувачка і прикріплює відповідне фото.

Квітковий павук

Згідно з аналізом ШІ, йдеться про квіткового павука, якого ще називають павуком-крабом. Це вид павуків сімейства Павуки-бокоходи (Thomisidae). У цього виду яскраво виражений статевий диморфізм у розмірі та забарвленні. Самці довжиною 4 мм, у той час як самки досягають довжини 10 мм. У самця головогруди (просома) чорнуватого кольору, черевце (опістосома) від білого до жовтуватого забарвлення з двома темними довгими смугами. Обидві передні пари ніг з широкими смугами чорного і коричневого кольору, обидві задні пари ніг основного кольору черевця.

Самка квіткового павука Misumena vatia. Фото — Вікіпедія

У самок забарвлення всього тіла варіює від яскраво-жовтого до жовто-зеленого та білого. Часто на бічних сторонах черевця є дві довгі червоні смуги. Часто павуки бувають чисто жовтого кольору із блідими ногами.

Мешкає такий вид по всій Європі. На щастя, для людини такі істоти повністю безпечні з кількох причин:

Неагресивні: не нападають на людей і намагатимуться втекти;

не нападають на людей і намагатимуться втекти; Не прокусять шкіру: в них надто маленькі щелепи (хеліцери).

в них надто маленькі щелепи (хеліцери). Нешкідлива отрута: їхня отрута розрахована виключно на дрібних комах (мух, бджіл, метеликів).

У коментарях під постом авторки багато українців висловили здивування такою знахідкою:

Я б вмерла, якби такого побачила;

Прибульці вже тут.

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