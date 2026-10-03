Перевірте свій статус: 6 причин, через які анулюють відстрочку

Коли відстрочка від мобілізації анулюється

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У чинному законодавстві передбачені чіткі підстави, за яких відстрочка від призову для військовозобов’язаних може бути анульована. Процес може відбуватися автоматично через державні реєстри.

Постанова Кабінету Міністрів України № 560 регламентує категорії військовозобов’язаних, які можуть втратити право на відстрочку від призову за певних умов. Детально про ключові підстави для анулювання відстрочки розповів адвокат Олексій Мендрух.

1. Наявність заборгованості зі сплати аліментів

У зоні ризику є багатодітні батьки, які мають борг по аліментах. Законодавство дозволяє скасовувати або не продовжувати відстрочку батькам, якщо сукупний розмір заборгованості зі сплати аліментів перевищує суму платежів за три місяці.

2. Досягнення старшої дитини 18-річного віку

Батьки трьох дітей втрачають право на відстрочку, якщо старшій дитині виповнюється 18 років.

3. Непроходження повторного огляду по інвалідності

Чоловіки, які мають статус особи з інвалідністю, але вчасно не пройшли повторного медичного огляду, втрачають відстрочку. Виняток становлять громадяни, яким встановлено довічний статус. Право на відстрочку діє виключно на період дії актуального медичного висновку.

4. Зміна форми навчання (перехід на заочну) або академічну відпустку

Студенти, аспіранти та докторанти, які здобувають професійну (професійно-технічну), професійну вищу або вищу освіту, втрачають право на відстрочку у разі переведення з денної або дуальної форми навчання на заочну. Аналогічне правило стосується тих, хто взяв академічну відпустку.

5. Закінчення терміну дії довідки для догляду хворих

Особи, які оформляють відстрочку через здійснення постійного догляду за хворими дружиною, чоловіком, дитиною чи батьками (своїми, чи дружини/чоловіка), зобов’язані підтверджувати цей статус. Довідка лікарсько-консультативної комісії (форма №080-4/о) зазвичай видається на один рік. Якщо термін сплив, а документ не оновлено, відстрочка анулюється.

6. Досягнення повноліття дитиною з інвалідністю чи зникнення хвороби

Відстрочка автоматично скасовується, якщо дитині з інвалідністю, яку виховує військовозобов’язана, виповнюється 18 років. Крім того, підставою для скасування є офіційне зникнення захворювання дитини, яка потребувала постійного догляду.

Як правильно має відбуватися перевірка документів

Раніше "Телеграф" повідомляв, хто має право на відстрочку. Закон містить широкий перелік даних категорій військовозобов’язаних.