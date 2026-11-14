Не поспішайте класти банани в холодильник: простий трюк допоможе довше їх зберегти

Сусідство з іншими фруктами теж впливає на стиглість вашого запасу

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Щоб банани довше залишалися пружними, щільно обгорніть їхні плодоніжки харчовою плівкою або фольгою. Найкраще цей прийом підходить для вже жовтих, але ще щільних плодів без численних темних цяток.

Чому працює така обгортка та як зберігати банани вдома, розповідає "Телеграф". Навіть після збирання вони виділяють етилен – газ, який прискорює достигання: крохмаль у м’якоті перетворюється на цукри, тож плід стає солодшим, ароматнішим і м’якшим.

Плівка чи фольга обмежує газообмін і втрату вологи в місці зрізу, хоча етилен продовжує виділятися й через шкірку. Невеликим шматком матеріалу закрийте верхівку грона разом зі зрізом, залишивши самі плоди відкритими. Якщо розділили гроно, обгорніть кожну плодоніжку окремо, не надриваючи шкірку. Відірвавши один банан, поправте обгортку на решті.

Після розділення грона плодоніжку кожного банана обгортають окремо Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Тримайте банани в сухому місці за кімнатної температури, подалі від сонячного підвіконня та плити: тепло пришвидшує достигання. Яблука й груші теж краще відсунути – вони виділяють етилен. Не притискайте банани важкими фруктами, щоб на м’якоті не з’являлися забиті ділянки.

Уже стиглі плоди можна перекласти до холодильника: шкірка потемнішає, зате м’якоть довше зберігатиме щільність. Зелені залиште достигати за кімнатної температури, адже холод порушує цей процес. Дуже м’які банани без ознак псування використайте для оладок чи смузі.

Як повідомляв "Телеграф", лимони у відділенні холодильника для овочів і фруктів залишатимуться свіжими кілька тижнів.