Росія модернізувала "Іскандери" й намагається розсікти енергосистему України

Під загрозою – мости, ключові підстанції та передача електроенергії між регіонами

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Росія оснастила "Іскандери" системами самонаведення, що дають змогу коригувати курс за останні секунди перед влучанням. Водночас Москва намагається порушити передавання електроенергії із заходу на схід України, прагнучи масштабного блекауту для мільйонів людей.

Про модернізацію ракет і план ударів по українській енергосистемі пише The Telegraph. Оптичні та радіолокаційні головки самонаведення забезпечують високу точність на завершальній ділянці польоту.

Що змінилося в наведенні "Іскандерів"

Точніші влучання збільшують загрозу для мостів та іншої критичної інфраструктури. Колишній начальник Головного управління радіоелектронної та кіберборотьби Збройних сил України Іван Павленко в інтерв’ю AIN пов’язав зміни насамперед із характеристиками радіолокаційної головки самонаведення.

"Сьогодні ми бачимо точні влучання, причому із застосуванням значно потужніших ракет. Очевидно, щось змінилося. Я вважаю, насамперед змінилися характеристики самої радіолокаційної головки самонаведення", – сказав Іван.

За його поясненням, перед влучанням ракета маневрує, щоб ускладнити перехоплення та знизити швидкість до рівня, за якого головка самонаведення зможе працювати. На надвисокій швидкості перед ракетою утворюється плазмова оболонка, що заважає проходженню радіохвиль та оптичного сигналу. Уповільнення також збільшує час для корекції траєкторії.

Характеристики Іскандера-М/Інфографіка ШІ

Як удари розділяють енергосистему

Характер атак свідчить про прагнення Росії відокремити західні райони з надлишком генерації від східних, де дефіцит найгостріший. Такий висновок наводить Міжнародне енергетичне агентство у передзимовій оцінці на сезон 2026–2027 років. Для цього противник пошкоджує ключові підстанції та коридори передачі електроенергії.

Навіть за наявності електростанцій, що працюють, руйнування вузлів мережі залишає споживачів без світла. Обмежена пропускна здатність ліній із заходу на схід уже заважала перекидати електроенергію туди, де її бракувало. Тому загального обсягу доступної енергії недостатньо, якщо доставити її в потрібний регіон неможливо.

Пошкодження проміжного вузла мережі заважає доставити електроенергію навіть від електростанцій, що працюють Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев пояснив, що Росія давно намагається розділити об’єднану енергосистему вздовж Дніпра, а потім виокремлювати з неї окремі підсистеми. Водночас українська енергосистема залишається об’єднаною: міжрегіональні перетоки дають змогу постачати електроенергію містам, яким бракує власної генерації.

Як повідомляв "Телеграф", депутат Верховної Ради Сергій Козир прокоментував ситуацію напередодні зими. За його словами, дві години світла на добу – реальний сценарій для українців, оскільки ворог не збирається припиняти удари.