Бронеплівка на вікна: чи дійсно рятує під час вибухів та скільки коштує

Вікна розбиваються, але уламки не летять у кімнату

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Українка розповіла у Threads, як броньована плівка на вікнах допомогла втримати уламки скла після вибуху. За її словами, у кімнаті скло залишилося в рамі, тоді як на балконі без плівки вікно розбилося повністю.

"Телеграф" розповідає, які бувають захисні плівки для скла, від чого залежить їхня міцність та скільки такі матеріали коштують у середньому.

Плівка втримала уламки скла

Користувачка Threads зазначила, що вибух стався неподалік від її будинку. Внаслідок вибухової хвилі у квартирі вибило вікна, однак захисне покриття допомогло втримати більшість уламків.

"Броньована плівка працює. У кімнаті всі уламки лишилися заклеєними в рамі, посипалося мінімально. На балконі, де її не було, — вщент усе розбите".

Вікно, яке було захищене плівкою. Фото: sasha.j.smith/Threads

Скло на балконі, яке було без плівки. Фото: sasha.j.smith/Threads

Важливо розуміти: захисна плівка не робить звичайне скло куленепробивним чи вибухостійким. Її основне завдання — утримати уламки скла разом і зменшити ризик їхнього розльоту.

Які бувають захисні плівки

Для квартир найчастіше використовують тонкі антиуламкові плівки. Вони наклеюються на скло та після пошкодження допомагають утримувати його уламки в рамі.

Є й товстіші варіанти, розраховані на значні механічні навантаження. Їх можуть використовувати у приватних будинках, офісах та приміщеннях на перших поверхах.

Умовно захисні плівки можна поділити на такі види:

Антиуламкові 4 mil — тонкий варіант для утримання уламків скла після удару або вибухової хвилі.

— тонкий варіант для утримання уламків скла після удару або вибухової хвилі. Ударостійкі 8 mil — товстіші плівки, які розраховані на сильні механічні впливи.

— товстіші плівки, які розраховані на сильні механічні впливи. Ударостійкі 12 mil — ще міцніший варіант для скла, де потрібен додатковий рівень захисту.

Окремо існують комбіновані плівки. Вони можуть поєднувати захисні властивості із сонцезахистом, дзеркальним ефектом, енергозбереженням або матовим покриттям для приватності.

Скільки коштує бронеплівка

Ціна залежить від товщини матеріалу та його характеристик. Для орієнтиру можна взяти пропозиції, представлені на Rozetka: середня вартість відрізка завдовжки 50 см становить приблизно:

4 mil антиуламкова — 173 грн;

Ціна бронеплівки

8 mil ударостійка — 335 грн;

Ціна бронеплівки

12 mil ударостійка — 494 грн;

Ціна бронеплівки

4 mil комбінована — 442 грн.

Ціна бронеплівки

Перед покупкою варто звертати увагу на призначення плівки, її характеристики та площу вікна, яке потрібно захистити.

Раніше "Телеграф" розповідав, як перевірити пластикові вікна та як доглядати за ними.