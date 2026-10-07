Не пускайте на тряпки: как превратить старый свитер или рубашку в дизайнерский предмет интерьера

Декоративные подушки в виде свитера или рубашки преобразят ваш интерьер

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Не все смогут избавиться от поношенного любимого свитера из-за небольшой зацепки или дырки. К счастью, тренд на апсайклинг (творческую переработку вещей) позволяет дать старому гардеробу второй шанс и не выбрасывать любимую одежду.

Из дорогого вам шерстяного изделия можно создать стильный и невероятно мягкий предмет интерьера своими руками. Об этом сообщает MNS.

Как превратить свитер или рубашку в уникальную подушку?

Весь процесс занимает минимум времени и не требует профессиональных навыков шитья:

Подушка из старой рубашки/Фото: ИИ

Подготовка основы: Аккуратно обрежьте свитер до нужной квадратной или прямоугольной формы, учитывая размеры будущей подушки.

Аккуратно обрежьте свитер до нужной квадратной или прямоугольной формы, учитывая размеры будущей подушки. Соединение деталей: Сшейте получившиеся края с трех сторон (или с четырех, если у вас уже есть готовый чехол-наперник), оставив небольшое отверстие для набивки. Если вы шьете из цельной нижней части свитера, можно использовать фабричный край, а зашить только верх.

Сшейте получившиеся края с трех сторон (или с четырех, если у вас уже есть готовый чехол-наперник), оставив небольшое отверстие для набивки. Если вы шьете из цельной нижней части свитера, можно использовать фабричный край, а зашить только верх. Набивка: Плотно наполните заготовку синтепухом, холлофайбером или ватином, чтобы подушка держала форму, но оставалась мягкой.

Плотно наполните заготовку синтепухом, холлофайбером или ватином, чтобы подушка держала форму, но оставалась мягкой. Финальный штрих: Аккуратно зашейте оставшееся отверстие потайным швом.

Подушка из свитера/Фото: ИИ

Почему это тренд?

Такая подушка из мягкой шерсти или крупной вязки выглядит невероятно стильно и фактурно, напоминая дорогие дизайнерские аксессуары в стиле хюгге. Она не только избавляет дом от ненужного текстиля, но и добавляет интерьеру тепла, индивидуальности и неповторимого домашнего уюта.

Напомним, мода на вещи из прошлого продолжает набирать обороты — тренды 80-90-х неожиданно возвращаются в гардеробы молодежи. Вслед за джинсами клеш популярность получают знаменитые свитеры с надписью BOYS.