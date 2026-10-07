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Не пускайте на тряпки: как превратить старый свитер или рубашку в дизайнерский предмет интерьера

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
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Старые свитера Новость обновлена 07 октября 2026, 17:14
Старые свитера. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Декоративные подушки в виде свитера или рубашки преобразят ваш интерьер

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Не все смогут избавиться от поношенного любимого свитера из-за небольшой зацепки или дырки. К счастью, тренд на апсайклинг (творческую переработку вещей) позволяет дать старому гардеробу второй шанс и не выбрасывать любимую одежду.

Из дорогого вам шерстяного изделия можно создать стильный и невероятно мягкий предмет интерьера своими руками. Об этом сообщает MNS.

Как превратить свитер или рубашку в уникальную подушку?

Весь процесс занимает минимум времени и не требует профессиональных навыков шитья:

Подушка из старой рубашки
Подушка из старой рубашки/Фото: ИИ
  • Подготовка основы: Аккуратно обрежьте свитер до нужной квадратной или прямоугольной формы, учитывая размеры будущей подушки.
  • Соединение деталей: Сшейте получившиеся края с трех сторон (или с четырех, если у вас уже есть готовый чехол-наперник), оставив небольшое отверстие для набивки. Если вы шьете из цельной нижней части свитера, можно использовать фабричный край, а зашить только верх.
  • Набивка: Плотно наполните заготовку синтепухом, холлофайбером или ватином, чтобы подушка держала форму, но оставалась мягкой.
  • Финальный штрих: Аккуратно зашейте оставшееся отверстие потайным швом.
Подушка из свитера
Подушка из свитера/Фото: ИИ

Почему это тренд?

Такая подушка из мягкой шерсти или крупной вязки выглядит невероятно стильно и фактурно, напоминая дорогие дизайнерские аксессуары в стиле хюгге. Она не только избавляет дом от ненужного текстиля, но и добавляет интерьеру тепла, индивидуальности и неповторимого домашнего уюта.

Напомним, мода на вещи из прошлого продолжает набирать обороты — тренды 80-90-х неожиданно возвращаются в гардеробы молодежи. Вслед за джинсами клеш популярность получают знаменитые свитеры с надписью BOYS.

Теги:
#Одежда #Подушка #Свитер