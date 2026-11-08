Легендарний трек 70-х раптово знову б’є рекорди прослуховувань: цифри вражають

Пісню Led Zeppelin дозволили використати у "Школі року" після перегляду відео з Джеком Блеком

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Композиція Immigrant Song гурту Led Zeppelin, випущена у 1970 році, набрала понад мільярд прослуховувань на Spotify. Минуло понад пів століття після релізу, а хіт й далі приваблює слухачів.

Про нове досягнення повідомляє Parade. Історія створення треку пов’язана з поїздкою музикантів до Ісландії, де їхній концерт мало не зірвався.

Як виступ у Рейк’явіку перетворився на пісню

За словами вокаліста Led Zeppelin Роберта Планта, гурт приїхав до Рейк’явіка на запрошення уряду Ісландії для участі в культурній програмі. Однак напередодні виступу в країні почалися протести державних службовців, через які захід опинився під загрозою.

Вихід знайшовся завдяки університету, який надав музикантам концертний майданчик. Виступ минув із великим успіхом, а враження від подорожі виявилися настільки сильними, що ідея майбутньої композиції з’явилася вже під час зворотного перельоту.

У тексті Immigrant Song з’явилися образи льоду, снігу та вікінгів, що відсилають до північної міфології. Водночас Плант наголошував: музиканти не збиралися створювати величну легенду. Основою пісні стали реальна подорож і емоції, пережиті на концерті.

Композиція відкриває альбом Led Zeppelin III. Гурт навмисно хотів зробити цю платівку не схожою на попередні роботи, і історія ісландської подорожі стала частиною нового матеріалу.

Чому Led Zeppelin погодилися на "Школу року"

Інший епізод в історії пісні пов’язаний із комедією режисера Річарда Лінклейтера. В інтерв’ю 2023 року Плант згадував, як музиканти дали дозвіл на використання Immigrant Song у "Школі року". Зазвичай вони рідко погоджувалися на включення своїх творів до фільмів, але цього разу рішення ухвалили після перегляду відео, на якому Джек Блек виконує їхній хіт.

Вокалісту сподобалася інтерпретація актора: він вважав, що Блек зумів передати енергію композиції. Плант також казав, що слухачі різного віку заслуговують на те, щоб відкривати для себе цю пісню. На його думку, фільм познайомив нову аудиторію з музикою Led Zeppelin і дав змогу поглянути на знаменитий трек із гумором.

Розмова торкнулася і гітарного рифу. Плант пожартував про те, наскільки важко повторити його музикантам-початківцям, і розповів, що його онуки вже навчилися грати фрагменти з виконання Джека Блека.

Із гумором вокаліст ставився і до вікінгських образів самої пісні. Його забавляли картини з веслярами й величезними барабанами, що задають ритм руху, – міфологічний бік композиції, який виріс із вражень від Ісландії.

Як повідомляв "Телеграф", в історії музики є рекорди, які десятиліттями не вдається перевершити навіть відомим зіркам. Один із них встановила американська співачка, якій на той момент було лише 15 років.