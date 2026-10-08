Багато хто припускається помилки, обвалюючи м'ясо в борошні: який продукт дає ідеальну скоринку

Дізнайтесь, як правильно готувати шницель

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Запорука смачного шніцеля — це не лише ніжне та соковите м'ясо, а й хрустка паніровка. Для отримання золотавої скоринки м'ясо зазвичай умочують у борошно, яйце та в панірувальні сухарі. Але це не завжди спрацьовує, і паніровка просто відвалюється шматками.

Разом із кулінарним порталом Eurotoques розповідаємо, як приготувати ідеальне панування для відбивних та які продукти для цього краще використовувати.

Борошно в класичному рецепті виконує дві важливі функції: воно висушує вологу поверхню м'яса та працює як сполучний елемент. Сире м'ясо завжди виділяє вологу, і якщо нанести збите яйце просто на нього, воно скотиться.

Професійні кулінари радять використовувати замість борошна кукурудзяний або картопляний крохмаль. Він швидше вбирає вологу, дає тоншу та хрусткішу скоринку і не містить глютену. Кукурудзяний крохмаль краще підходить для свинини, картопляний дає ніжнішу скоринку, наприклад для телятини.

Фото згенероване ШІ

Щоб шницель вийшов ідеальним:

Ретельно промокніть відбитий шніцель паперовими рушниками з обох боків.

Яйця для паніровки мають бути холодними, тому що в них в'язкіший білок.

Крохмаль наносьте дуже тонким шаром, обов'язково струшуючи надлишки.

Після обвалювання м'яса в сухарях злегка притисніть скоринку долонею.

Смажте страву в добре розігрітій олії (близько 170 градусів), інакше паніровка просто вбере жир і відвалиться шматками.

Раніше "Телеграф" розповідав, чим замінити ковбасу в Олів’є.