Многие ошибаются, обваливая мясо в муке: какой продукт дает идеальную корочку

Узнайте, как правильно готовить шницель

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Залог вкусного шницеля — это не только нежное и сочное мясо, но и хрустящая панировка. Для получения золотистой корочки мясо обычно обмакивают в муку, яйцо и в панировочные сухари. Но не всегда это срабатывает, и панировка попросту отваливается кусками.

Вместе с кулинарным порталом Eurotoques рассказываем, как приготовить идеальную панировку для отбивных и какие продукты для этого лучше использовать.

Мука в классическом рецепте выполняет две важные функции: она высушивает влажную поверхность мяса и работает как связующий элемент. Сырое мясо всегда выделяет влагу, и если нанести взбитое яйцо прямо на него, оно скатится.

Профессиональные кулинары советуют использовать вместо муки кукурузный или картофельный крахмал. Он быстрее впитывает влагу, даёт более тонкую и хрустящую корочку и не содержит глютена. Кукурузный крахмал лучше подходит для свинины, картофельный даёт более нежную корочку, например для телятины.

Фото сгенерировано ИИ

Чтобы шницель получился идеальным:

Тщательно промокните отбитый шницель бумажными полотенцами с обеих сторон.

Яйца для панировки должны быть холодными, потому что в них более вязкий белок.

Крахмал наносите очень тонким слоем, обязательно стряхивая излишки.

После обваливания мяса в сухарях слегка придавите корочку ладонью.

Жарьте блюдо в хорошо разогретом масле (около 170 градусов), иначе панировка просто впитает жир и отвалится кусками.

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