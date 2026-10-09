В Україні живе дивна пташка: її лапки — просто витвір мистецтва (фото)

Ця істота виглядає незвично завдяки еволюції

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На українських водоймах можна зустріти пташку з настільки незвичайними лапками, що їх хочеться роздивлятися зблизька. Її довгі пальці обрамлені широкими фігурними виростами, які нагадують маленькі листочки.

Саме таку пташку українка показала у Threads. Жінка опублікувала фотографії та написала: "Бачили колись таку пташку? Ну які ж лапки, просто витвір мистецтва".

Лиска з дивними лапками. Фото: Threads

Що це за пташка

Один з користувачів соцмережі упізнав пернату: "Лисуха, або як їх називають мисливці — лиска". Він також зазначив, що такі лапи допомагають їй пірнати, а зустріти цих птахів можна на багатьох наших водоймах.

На фото справді видно характерні ознаки лиски (Fulica atra): темне оперення, світлий дзьоб і білу шкіряну бляшку на лобі. Хоча на воді вона може нагадувати качку, належить до іншої родини — пастушкових.

Лискі на бруківці. Фото: Threads

Навіщо лисці такі незвичайні лапки

Найцікавіша деталь — пальці, навколо яких розташовані широкі шкірясті лопаті. На фотографії добре видно їхній хвилястий край і дрібний візерунок поверхні: лапки наче складені з окремих різьблених деталей.

Ця форма має практичне призначення. Лопаті на пальцях під час плавання виконують ту саму функцію, що й перетинки. Вони збільшують площу, якою птах відштовхується від води. При цьому пальці залишаються розділеними — суцільної перетинки між ними, як у качок, немає.

Лиска добре пірнає й шукає під водою їжу: водні рослини, водорості та безхребетних. А перед злетом вона розбігається по поверхні водойми, здіймаючи бризки своїми великими лапами.

Де її можна побачити в Україні

Зустріти лиску можна на озерах, ставках і річках із повільною течією, особливо там, де є очерет або рогіз. Це один із найпоширеніших водоплавних птахів України; особливо численний він на Поліссі та в південних приморських регіонах. Де саме були зроблені фото, невідомо, але ми звернули увагу, що це сталося у великому місті.

До речі, Українське товариство охорони птахів оголосило лиску птахом 2026 року. Тож героїня захопленого допису у Threads має ще й власний цьогорічний титул.

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