В Украине живет странная птичка: ее лапки – просто произведение искусства (фото)

Это существо выглядит необычно благодаря эволюции

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На украинских водоемах можно встретить птицу со столь необычными лапками, что их хочется разглядывать вблизи. Ее длинные пальцы обрамлены широкими фигурными выростами, напоминающими маленькие листики.

Именно такую птицу украинка показала в Threads. Женщина опубликовала фотографии и написала: "Видели когда-нибудь такую птичку? Ну какие же лапки, просто произведение искусства".

Лысуха со странными лапками. Фото: Threads

Что это за птичка

Один из пользователей соцсети узнал пернатую: "Лысуха, или как их называют охотники — лыска". Он также отметил, что такие лапы помогают ей нырять, а встретить этих птиц можно на многих наших водоемах.

На фото действительно видны характерные признаки лысухи (Fulica atra): темное оперение, светлый клюв и белую кожаную бляшку на лбу. Хотя на воде она может напоминать утку, принадлежит к другой семье — пастушковым.

Лысухи на брусчатке. Фото: Threads

Зачем лысухе такие необычные лапки

Самая интересная деталь – пальцы, вокруг которых расположены широкие кожистые лопасти. На фотографии хорошо виден их волнистый край и мелкий узор поверхности: лапки словно сложены из отдельных резных деталей.

Эта форма имеет практическое предназначение. Лопасти на пальцах во время плавания выполняют ту же функцию, что и перепонки. Они увеличивают площадь, по которой птица отталкивается от воды. При этом пальцы остаются разделенными – сплошной перепонки между ними, как у уток, нет.

Лысуха хорошо ныряет и ищет под водой пищу: водные растения, водоросли и беспозвоночных. А перед взлетом она разбегается по поверхности водоема, поднимая брызги своими большими лапами.

Где ее можно увидеть в Украине

Встретить лысуху можно на озерах, прудах и реках с медленным течением, особенно там, где есть камыш или рогоз. Это одна из самых распространенных водоплавающих птиц Украины; особенно многочисленна она на Полесье и в южных приморских регионах. Где именно были сделаны фото, неизвестно, но мы обратили внимание, что это произошло в большом городе.

К слову, Украинское общество охраны птиц объявило лысуху птицей 2026 года. Поэтому героиня восторженной публикации в Threads имеет еще и собственный титул.

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